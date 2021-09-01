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Orion生啤酒 X 舒米恩聯名限量防水包 南國浪漫一包帶

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
沖繩Orion奧利恩南方之星生啤酒，全家便利商店獨賣79元。圖 / Orion提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
沖繩Orion奧利恩南方之星生啤酒，全家便利商店獨賣79元。圖 / Orion提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情降級、夏日邁入尾聲，在即將踏入秋日之前，反而令人懷念起夏天的熱浪與熱情。日本沖繩Orion奧利恩生啤酒近日特別和2021年與沖繩觀光局合作的歌手舒米恩聯手，推出聯名防水背包。5L的大容量、加上包款飾有沖繩經典的扶桑花圖案，將從9月8日起，可在全家便利商店以加價購取得。

出身於台東都蘭的Suming舒米恩，曾在2011年獲金曲獎「最佳原住民語專輯」，以及2015年以奪「最佳年度歌曲」，歌聲迷人寬闊；而沖繩Orion奧利恩生啤酒The Draft則是選用沖繩在地伊江島產大麥、稻米及當地好水，釀造過程中已過濾程序降低麥汁雜味、也調節發酵溫度，進而創造迷人香氣。

本次的合作包款，將由舒米恩創辦的阿米斯音樂節的原住民圖騰，巧妙結合沖繩的南島元素，白色的背包可防潑水，只要購買沖繩Orion奧利恩生啤酒系列的The Draft 生啤酒、南方之星生啤酒3罐229元，即可以69元加價購換購一件。

Orion生啤酒與舒米恩一同推出聯名限量防水包，可以加價購的形式，從9月8日至10月5日止，於全家便利商店購入。圖 / Orion提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Orion生啤酒與舒米恩一同推出聯名限量防水包，可以加價購的形式，從9月8日至10月5日止，於全家便利商店購入。圖 / Orion提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
大容量的5L包包，具防水功能，包款並結束舒米恩的原住民圖騰與沖繩的扶桑花元素。圖 / Orion提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
大容量的5L包包，具防水功能，包款並結束舒米恩的原住民圖騰與沖繩的扶桑花元素。圖 / Orion提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沖繩 原住民語

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