全球限量350瓶！麥卡倫傳奇之初首部曲 一瓶253萬元

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫推出全新系列傳奇之初Tales of The Macallan,以非凡珍稀的單一麥芽威士忌,詮釋過去開拓者們為麥卡倫奉獻自己,打造傳奇的經典歷程;全球限量350瓶,酒精濃度44.6%,建議售價6萬英鎊,約合台幣235萬3200元。

麥卡倫傳奇之初系列首部曲Tales of The Macallan Volume 1《伊斯特‧艾爾奇莊園的領主(The Laird of Easter Elchies)》(1659 - 1715),描述了John Grant 上尉篳路藍縷的傳奇故事,是麥卡倫對John Grant上尉的致敬之作。

John Grant上尉在1700年以獨特的洞察力,發掘出伊斯特‧艾爾奇莊園(Easter Elchies)的潛力,成就1824年以來矗立於此的麥卡倫酒廠。

傳奇之初首部曲由首席釀酒師Sarah Burgess精心創作,使用 1950 年所蒸餾的單一麥芽威士忌,並在2021年裝瓶。經過70年的醞釀,這款獨特珍稀的威士忌擁有卓越出群的風味與特性。

麥卡倫首席釀酒師 Sarah Burgess表示:「麥卡倫傳奇之初系列Tales of The Macallan 詮釋的是歷代開拓者的傑出才華與卓越精神。他們每一位都在麥卡倫的歷史留下自己的印記,而他們的獨特貢獻與影響更貫徹在麥卡倫的品牌精神與每一滴單一麥芽威士忌之中。」

這款非凡的單一麥芽威士忌盛裝於手工訂製的法國經典萊儷(Lalique)水晶酒瓶中,並被收藏在一本珍貴而獨特的書籍裡。這本可被稱做是藝術作品的書籍,由英國版畫大師Andrew Davidson親自操刀。在這次的合作中,他利用木雕版畫技術,以手工為麥卡倫傳奇之初Tales of The Macallan精心刻劃每一章節的插圖,描繪John Grant上尉的故事。

麥卡倫更與多位名家合作,集合水晶、皮革、紙藝與書籍裝幀的大師級精湛工藝於一體,成就風格獨具的包裝。法國經典萊儷水晶手工打造完美無瑕的水晶瓶,並於瓶身上雕刻Andrew Davidson的迷人插畫;倫敦傳統裝幀商 Shepherds、Sangorski & Sutcliffe 與 Zaehnsdorf則採用高級皮革和24克拉金箔,以手工製作專屬書籍。書籍的內頁,則由巴黎工藝印刷廠 Imprimerie du Marais負責,採用專用紙張、墨水和高級印刷工序製作。

為了更生動呈現 John Grant 的故事,麥卡倫特別以 Andrew Davidson 的插畫製作一部精彩絕倫的動畫影片,並與當今最具影響力的蘇格蘭裔古典音樂家 Nicola Benedetti合作,由她譜寫悅耳的配樂。 麥卡倫全新系列傳奇之初Tales of The Macallan,全球限量350瓶。圖/台灣愛丁頓提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

