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中秋安心吃！foodpanda推名店烤肉 百款禮盒送禮免出門

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda生鮮雜貨網羅舊振南、手信坊、郭元益等32家知名商店，推出上百款創意、美味並俱的中秋禮盒。圖／foodpanda提供
foodpanda生鮮雜貨網羅舊振南、手信坊、郭元益等32家知名商店，推出上百款創意、美味並俱的中秋禮盒。圖／foodpanda提供

疫情讓今年中秋烤肉的心情似乎有點不一樣，許多民眾仍不放心外出聚餐，在家烤肉及餐廳外送服務預估將成為烤肉族的變通選擇。據foodpanda內部統計，近期疫情趨緩但訂單量仍持續成長，許多消費者已習慣透過外送平台解決用餐、採買需求；佳節將至，甚至可以滿足不見面拜訪的送禮需求。foodpanda看準消費者在家團聚、少出門等防疫需求，特別於中秋檔期提供高檔烤肉食材、精選烤肉餐廳外送及上百款中秋禮盒多元選擇從美食餐廳到生鮮雜貨，讓大家宅家過節輕鬆點。

熊貓超市今年中秋首度推出限量高檔食材，包含日本A5和牛、生食級干貝與天使紅蝦，更與「胡同燒肉」合作推出「胡同中秋燒烤小資組」，精選多款牛排、松阪豬及花枝軟絲，海陸雙饗一次滿足。同步販售新鮮有機蔬菜及各式烤肉用具，吃不過癮想加菜或是臨時發現用具不足，也能即刻下單20分鐘即時送到府，輕鬆享受在家烤肉樂趣。

如果不想出門用餐也不想自己動手烤肉，foodpanda也精選多家高人氣烤肉餐廳，包括「老乾杯」、「新村站著吃」、「胡同燒肉丼」皆提供招牌烤肉便當，在家就能盡情享受如餐廳般的美味饗宴。

疫情期間遠端傳遞情意更有誠意，foodpanda生鮮雜貨網羅舊振南、手信坊、郭元益等32家知名商店，一次推出上百款中秋禮盒，滿足多元送禮需求。熊貓超市也精選熱銷中秋禮盒，包括「美心豐年美月禮盒」、連續4年蟬聯米其林一星的亞都麗緻天香樓「天香御月禮盒」等。

即日起至9月30日，選購美食外送指定烤肉餐廳滿399元，輸入優惠碼「BBQ80」，單筆訂單現折80元；即日起至9月21日，凡訂購生鮮雜貨指定中秋月餅商店滿799元，輸入優惠碼「BUNNY」，即可享200元折扣優惠。9月8日至9月30日，熊貓超市限時烤肉優惠，單筆訂單滿999元，輸入優惠碼「BBQ250」可享250元折扣優惠。

懶得動手烤，foodpanda精選多家高人氣烤肉餐廳，經典美食一鍵到府幫你解饞。圖／foodpanda提供
懶得動手烤，foodpanda精選多家高人氣烤肉餐廳，經典美食一鍵到府幫你解饞。圖／foodpanda提供
foodpanda看準消費者消費形態改變，提供高檔烤肉食材、精選烤肉餐廳外送及上百款中秋禮盒多元選擇，並搭配各項優惠一同慶中秋。圖／foodpanda提供
foodpanda看準消費者消費形態改變，提供高檔烤肉食材、精選烤肉餐廳外送及上百款中秋禮盒多元選擇，並搭配各項優惠一同慶中秋。圖／foodpanda提供

烤肉 中秋 foodpanda

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