連抬頭紋都很帥！彭于晏新廣告熟男魅力藏不住

法國時尚品牌Berluti全新一季作品攜手新銳藝術家Lev Khesin跨界合作，近日最新形象廣告曝光，由代言人彭于晏主演，分別以黑白、彩色兩種風格展現出帶著率性的藝術氣息，即將要邁入不惑之年的彭于晏也流露出迷人的熟男魅力。

Berluti冬季系列以俄羅斯畫家Lev Khesin的作品為設計靈感，將Lev Khesin創作使用的色彩和質地完美融入布料與手工藝中，他擅長用顏料疊塗出色彩變幻、質感豐富的抽象圖案極具個人風格，這樣的手法與Berluti的「Patina古法染色技藝」也有著異曲同工之處，讓雙方的合作更有意思。