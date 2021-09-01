聽新聞
test
0:00 / 0:00
連抬頭紋都很帥！彭于晏新廣告熟男魅力藏不住
法國時尚品牌Berluti全新一季作品攜手新銳藝術家Lev Khesin跨界合作，近日最新形象廣告曝光，由代言人彭于晏主演，分別以黑白、彩色兩種風格展現出帶著率性的藝術氣息，即將要邁入不惑之年的彭于晏也流露出迷人的熟男魅力。
Berluti冬季系列以俄羅斯畫家Lev Khesin的作品為設計靈感，將Lev Khesin創作使用的色彩和質地完美融入布料與手工藝中，他擅長用顏料疊塗出色彩變幻、質感豐富的抽象圖案極具個人風格，這樣的手法與Berluti的「Patina古法染色技藝」也有著異曲同工之處，讓雙方的合作更有意思。
彭于晏在廣告中秀出彩色渲染夾克與皮衣穿搭，延續極簡的背景拍攝風格，隨便一個眼神和pose就非常搶眼。明年即將滿四十歲的他，也比以前顯露更多的穩重氣息，相信粉絲們一定也會認同「連抬頭紋都很帥」這樣的評價吧？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言