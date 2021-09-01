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連抬頭紋都很帥！彭于晏新廣告熟男魅力藏不住

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
代言人彭于晏演出Berluti全新一季形象廣告。圖／Berluti提供
代言人彭于晏演出Berluti全新一季形象廣告。圖／Berluti提供

法國時尚品牌Berluti全新一季作品攜手新銳藝術家Lev Khesin跨界合作，近日最新形象廣告曝光，由代言人彭于晏主演，分別以黑白、彩色兩種風格展現出帶著率性的藝術氣息，即將要邁入不惑之年的彭于晏也流露出迷人的熟男魅力。

Berluti冬季系列以俄羅斯畫家Lev Khesin的作品為設計靈感，將Lev Khesin創作使用的色彩和質地完美融入布料與手工藝中，他擅長用顏料疊塗出色彩變幻、質感豐富的抽象圖案極具個人風格，這樣的手法與Berluti的「Patina古法染色技藝」也有著異曲同工之處，讓雙方的合作更有意思。

彭于晏在廣告中秀出彩色渲染夾克與皮衣穿搭，延續極簡的背景拍攝風格，隨便一個眼神和pose就非常搶眼。明年即將滿四十歲的他，也比以前顯露更多的穩重氣息，相信粉絲們一定也會認同「連抬頭紋都很帥」這樣的評價吧？

代言人彭于晏演出Berluti全新一季形象廣告。圖／Berluti提供
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代言人彭于晏演出Berluti全新一季形象廣告。圖／Berluti提供
代言人彭于晏演出Berluti全新一季形象廣告。圖／Berluti提供
代言人彭于晏演出Berluti全新一季形象廣告。圖／Berluti提供
代言人彭于晏演出Berluti全新一季形象廣告。圖／Berluti提供

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