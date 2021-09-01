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家樂福線上購物天天搶99折價券 同步推韓國週300款明星商品舌尖偽旅行
疫情警戒降級後持續發燒的話題，就屬疫苗預約潮了，隨著打完疫苗的民眾越來越多，大家也更關注營養補充與健康管理，家樂福即發現民眾在大賣場有2大疫苗消費趨勢，包含生鮮營養補給、清淡飲食夯，生鮮整體銷售相較去年提升2成，簡單料理又營養的魚類、雞蛋尤其受到關注；另外，藥局疫苗3寶，包含退熱貼、溫度計、維他命等產品也最多成長了1倍。
為了滿足民眾採購需求，除了推出家樂福錢包支付享消費好康2倍點數，低接觸支付更安心之外，更推出「家樂福線上購物99購物節」，自即日起至9月10日天天搶99元券（消費滿99元現折99元），以及599元免運劵（限一般購物車，每人限領1次），數量有限送完為止，享好康也為自己健康加分。
而隨著學校開學，許多爸媽的心情也跟著放飛，雖然還不能出國玩，但還是可以透過美食一解出國癮。家樂福韓國週自即日起至9月7日，推出超過300款韓國明星商品，包含10分鐘懶人韓式料理、追劇超搭零食、國民冰品等熱門韓國進口商品供選擇，像是東遠Yorihada海帶湯、CJ韓式煎餅粉、清淨園韓式辣炒年糕、韓式牛骨湯等，不需繁雜的料理過程就可以輕鬆上桌享用。還有重口味醬料也可說是韓式料理的靈魂，特別引進清淨園韓式醬料、清淨園韓國大醬、原味蟹膏等，在家也能端出快速正宗韓國風味。
先前中元節推出的週週達指定金額送現金折價劵進入最後抵用倒數，這時候正是使用最佳時機，還有專屬家樂福會員獨享單筆購買韓國週指定系列商品紅利點數10倍送，現在補貨正是時候。
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