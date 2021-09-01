暑假電子書閱讀風氣旺 博客來文學小說買氣漲8成

疫情宅在家讓電子書熱賣。博客來今天表示，居家防疫推升暑期數位閱讀需求，博客來電子書整體營收較去年暑期成長逾6成，7月電子書APP改版上線後下載數成長逾6成，大幅提升個人化數位閱讀體驗，刷新年度單月營收高點。其中文學小說類業績漲幅近8成，表現亮眼。

博客來表示，暑期電子書閱讀風氣旺盛，而電子書APP改版也為博客來帶來年輕讀者，影視偶像、輕小說、文學小說買氣創新高。電子書7、8月銷售，較去年同期業績成長逾6成，與改版前相較下載數也成長6成，刷新年度單月營收高點。

根據博客來銷售觀察，數位學習熱潮加上暑期閱讀高峰，電子書19歲到26歲的年輕讀者對於影視偶像類與輕小說閱讀特別熱衷，銷量較去年同期分別成長1.5倍與1倍。利用數位製作特色而加入影音內容的偶像寫真電子書，如「與你襄遇 林襄數位寫真」，穩居該類週銷與月銷榜首。

深受年輕讀者青睞的輕小說人氣作家護玄，暑期推出「破滅：案簿錄．浮生」、「特殊傳說Ⅲ」系列新作也帶動系列買氣飆升，其中「特殊傳說Ⅲ vol.03」銷量更較前集增加4倍。

值得一提，電子書「文學小說」類今年大放異彩，新書出版量較去年成長逾5成，受惠於李琴峰芥川獎得獎、戲劇斯卡羅播出等話題熱度加持，文學小說類業績漲幅近8成，表現亮眼，亦為今年電子書高成長的重要關鍵。

博客來今起至10月13日推出年度最優惠電子書4週年慶活動，網羅近5000種年度暢銷電子書、電子雜誌，活動限時優惠價最低11元起。網址：https://www.books.com.tw/activity/2021/08/ebook4year/index.html