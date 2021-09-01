快訊

首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

20年苦戰到此結束？拜登怒答的「阿富汗終戰總結論」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假電子書閱讀風氣旺 博客來文學小說買氣漲8成

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
受惠於李琴峰芥川獎得獎、戲劇斯卡羅播出等話題熱度加持，博客來電子書文學小說類業績漲幅近8成。圖為李琴峰「倒數五秒月牙」。圖／博客來提供
受惠於李琴峰芥川獎得獎、戲劇斯卡羅播出等話題熱度加持，博客來電子書文學小說類業績漲幅近8成。圖為李琴峰「倒數五秒月牙」。圖／博客來提供

疫情宅在家讓電子書熱賣。博客來今天表示，居家防疫推升暑期數位閱讀需求，博客來電子書整體營收較去年暑期成長逾6成，7月電子書APP改版上線後下載數成長逾6成，大幅提升個人化數位閱讀體驗，刷新年度單月營收高點。其中文學小說類業績漲幅近8成，表現亮眼。

博客來表示，暑期電子書閱讀風氣旺盛，而電子書APP改版也為博客來帶來年輕讀者，影視偶像、輕小說、文學小說買氣創新高。電子書7、8月銷售，較去年同期業績成長逾6成，與改版前相較下載數也成長6成，刷新年度單月營收高點。

根據博客來銷售觀察，數位學習熱潮加上暑期閱讀高峰，電子書19歲到26歲的年輕讀者對於影視偶像類與輕小說閱讀特別熱衷，銷量較去年同期分別成長1.5倍與1倍。利用數位製作特色而加入影音內容的偶像寫真電子書，如「與你襄遇 林襄數位寫真」，穩居該類週銷與月銷榜首。

深受年輕讀者青睞的輕小說人氣作家護玄，暑期推出「破滅：案簿錄．浮生」、「特殊傳說Ⅲ」系列新作也帶動系列買氣飆升，其中「特殊傳說Ⅲ vol.03」銷量更較前集增加4倍。

值得一提，電子書「文學小說」類今年大放異彩，新書出版量較去年成長逾5成，受惠於李琴峰芥川獎得獎、戲劇斯卡羅播出等話題熱度加持，文學小說類業績漲幅近8成，表現亮眼，亦為今年電子書高成長的重要關鍵。

博客來今起至10月13日推出年度最優惠電子書4週年慶活動，網羅近5000種年度暢銷電子書、電子雜誌，活動限時優惠價最低11元起。網址：https://www.books.com.tw/activity/2021/08/ebook4year/index.html

電子書 博客來

延伸閱讀

數位閱讀需求旺 博客來電子書暑期營收成長逾6成

最長暑假結束 小朋友久沒返校桃警「牽手過馬路」

影／放超長暑假 小六生期待開學 潘孟安：落實防疫

靜宜大學暑期創意線上閱讀營 融入SDGs獲好評

相關新聞

全球限量350瓶！麥卡倫傳奇之初首部曲 一瓶253萬元

麥卡倫推出全新系列傳奇之初Tales of The Macallan，以非凡珍稀的單一麥芽威士忌，詮釋過去開拓者們為麥卡...

中秋安心吃！foodpanda推名店烤肉 百款禮盒送禮免出門

疫情讓今年中秋烤肉的心情似乎有點不一樣，許多民眾仍不放心外出聚餐，在家烤肉及餐廳外送服務預估將成為烤肉族的變通選擇。據f...

連抬頭紋都很帥！彭于晏新廣告熟男魅力藏不住

法國時尚品牌Berluti全新一季作品攜手新銳藝術家Lev Khesin跨界合作，近日最新形象廣告曝光，由代言人彭于晏主...

家樂福線上購物天天搶99折價券 同步推韓國週300款明星商品舌尖偽旅行

疫情警戒降級後持續發燒的話題，就屬疫苗預約潮了，隨著打完疫苗的民眾越來越多，大家也更關注營養補充與健康管理，家樂福即發現...

暑假電子書閱讀風氣旺 博客來文學小說買氣漲8成

疫情宅在家讓電子書熱賣。博客來今天表示，居家防疫推升暑期數位閱讀需求，博客來電子書整體營收較去年暑期成長逾6成，7月電子...

GUCCI終於推出氣墊粉餅了！熱賣款護唇膏也有新色到

義大利時尚品牌GUCCI的彩妝陣容又有新成員加入！這次全新上市的是Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。