GUCCI終於推出氣墊粉餅了！熱賣款護唇膏也有新色到

義大利時尚品牌GUCCI的彩妝陣容又有新成員加入！這次全新上市的是Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅，不只強調極緻呵護的保濕配方，外盒設計依舊維持GUCCI彩妝系列優雅甜美的粉色風格，實在是讓人少女心大爆發！

Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅添加精油和礦物粉，可以輕鬆打造光澤妝容、含有獨特呵護配方的氣墊粉餅，具有SPF係數可抵抗汙染和藍光傷害，保濕複合物中的乙二醇和甘油可以深度滋潤肌膚長達24小時，提供絕佳的保濕體驗。也因為輕盈滋潤的特性，可層層堆疊，打造良好的遮瑕效果。

創意總監Alessandro Michele這次為Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅設計出被花圈圍繞的獅子圖樣，搭配淡粉色外盒，呈現有趣的野性、浪漫混搭感。粉餅盒內附鏡子和柔軟氣墊粉撲，共提供6種色號選擇。