GUCCI終於推出氣墊粉餅了！熱賣款護唇膏也有新色到
義大利時尚品牌GUCCI的彩妝陣容又有新成員加入！這次全新上市的是Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅，不只強調極緻呵護的保濕配方，外盒設計依舊維持GUCCI彩妝系列優雅甜美的粉色風格，實在是讓人少女心大爆發！
Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅添加精油和礦物粉，可以輕鬆打造光澤妝容、含有獨特呵護配方的氣墊粉餅，具有SPF係數可抵抗汙染和藍光傷害，保濕複合物中的乙二醇和甘油可以深度滋潤肌膚長達24小時，提供絕佳的保濕體驗。也因為輕盈滋潤的特性，可層層堆疊，打造良好的遮瑕效果。
創意總監Alessandro Michele這次為Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅設計出被花圈圍繞的獅子圖樣，搭配淡粉色外盒，呈現有趣的野性、浪漫混搭感。粉餅盒內附鏡子和柔軟氣墊粉撲，共提供6種色號選擇。
此外，GUCCI首款潤唇膏和今年春季才推出的傾色琉光唇膏系列也增加了全新色號。Baume à Lèvres潤唇膏系列是GUCCI彩妝上市之初第一款商品，當時全球熱賣到各處都缺貨，這次新加入的顏色是05艾絲特玫瑰。而傾色琉光唇膏系列的新色號分別是焦橙色308緋橘露西、暗粉紅色508黛安娜琥珀、帶紫色的完美紅色唇膏517艾比深紅，兩款唇膏新色號商品與Cushion De Beauté無暇水光氣墊粉餅即日起在GUCCI 101專賣店上市。
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