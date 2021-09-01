百年餅皮X一甲子功力肉酥！黑橋牌與郭元益聯手賣月餅

強強聯手的月餅來了，一甲子的肉品專家聯手百年餅業的黑橋牌與郭元益聯手，推出「誠意典藏」月餅禮盒。

禮盒內芋頭肉絨酥選用台灣芋頭，加入黑橋牌以手工古法炒焙、保留完整豬肉纖維的特製肉絨，帶來甜鹹的熟悉美味；白豆沙肉酥則以黑橋牌精選本地豬腿肉，經職人手工焙炒出金黃酥香的特製肉酥，搭配郭元益精心以白鳳豆、澳洲奶油與法國庇里牛斯山溫泉鹽所煉製的白豆餡，口味甜而不膩。兩個在地老字號傳家手藝首次結盟，甫推出即熱賣，正不斷追加趕製中。

此外，中秋節一定要做的事「烤肉」，黑橋牌的職人們也將豬肉依美味分門別類，像是豬腿肉，油脂少瘦肉多，製作成明星商品香腸，肉質Q彈，好吃不膩口；而碳烤土司中不可少的火腿、肉酥，也是使用腿肉製作；至於前腿肉，精選帶皮膝上節部位，高溫燒烤，製作成外皮酥脆，肉質軟Q的德國豬腳。此外，還有像是一次就能感受到肋排帶有梅花肉兩種不同層次口感的戰斧豬排等。

燒肉的王者，當然是台灣黑豬，由於飼養不易需長達10個月以上，產量少，價格高，但其肉質熟成度與油花分布都比白豬更佳，口感也更緊實Q彈。黑橋牌也以專業職人調理，精選出民眾最喜愛的部位，推出日式照燒梅花肉、石板烤肉及里肌排。

其中，油脂豐郁分佈均勻的黑豬梅花燒肉，以獨門醬汁佐以滾輪技法360度零死角按摩5小時，使肉質Q軟、更能吸入醬汁。帶有原住民風味的黑豬石板烤肉，以多種天然香料乾燥醃製7天入味，再以直火烘烤逼出油脂與香氣，入口鹹香，滋味濃郁不油膩。黑豬里肌排取自脂肪適中的大里肌部位，肉質緊實不柴，以地道的韓式辣味噌醃漬調味簡單煎烤後，就是最頂級美味的豬排。