雙主菜好威！信義區享香檳派對4人套餐 雙重加碼贈

看準10月即將上路的「五倍券」商機蓄勢待發，台北信義區餐酒館「享香檳海鮮」，精心規劃「歡聚派對4人套餐」；為符合防疫社交政策，以個人7道式套餐形式上菜，價格最低每人1,700元起，菜色囊括雙主菜、沙拉、濃湯、飲品到甜點，附上每人一杯迎賓氣泡酒，無論慶生、週年紀念、慶功宴、主題派對、商務宴請都能盡享派對體驗。

只要3天前預訂此套餐，還享有「雙重加碼贈」。第一重是「好禮三選一」，可自派對情境佈置、一整隻多汁鮮甜龍蝦佐鹽之花脆薯，或經典豪華四喜炸物大拼盤當中，選擇其一。第二重是招待派對主角「奢華金箔野莓卡士達塔」一份。

派對限定餐點可依喜好搭配，套餐均為雙主菜，滿足任何賞味需求。迎賓先來一杯沁涼爽口的「德國微氣泡葡萄酒」；前菜豐盛的沙拉，可選擇「迷迭香蒜味鮮蝦蘑菇」或「中卷鮑魚凱薩沙拉」讓人食慾大開。湯品為經典的「法式焦糖洋蔥湯」或令人期待的「主廚精選湯品」。

第一道主菜可選擇「香烤培根美國Choice小菲力卷」、「松葉蟹膏干貝燉飯迷你盅」或「白酒香料淡菜佐碳烤手工麵包」。

第二道主菜可選擇無過多調味、向味蕾直球對決鮮甜飽滿的「漁夫式蒸煮加拿大野生龍蝦」；「法式香草酥羔羊排佐辣味芒果巧克力醬」香煎後烤至軟嫩的羊肋排，裹上義式香草酥皮，搭配特製醬汁或法式芥末籽；「爐烤厚切香料帶骨台灣豬肋排」、「美國PRIME安格斯肋眼牛排10oz」或「爐烤紅條石斑魚佐櫻花蝦奶油醬汁」。