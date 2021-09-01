王品首家創投「綠帶烘焙」 「純植物鳳梨酥」搶商機

台灣烘焙市場每年產值約有600億元，瞄準疫後消費訴求趨向健康，王品集團首家創投「Green Bakery綠帶純植物烘焙」，捨棄傳統烘焙必用的雞蛋、牛奶、奶油三大原料，改用南瓜、香蕉、椰子油等天然食材，中秋節推出「山海饌純植物鳳梨酥禮盒」，首批企業預購不到3日即售罄，即日起開放一般民眾預訂、9/13前可享預購優惠。

「綠帶純植物烘焙」2020年參加王品集團舉辦的創業競賽，主廚曹思蓓Isabella與團隊以純素「旦」糕為題，本著環保友善信念，堅持以新鮮有機、在地蔬果為食材，烘焙出許多美味甜點，例如「杯子旦糕」，以薯泥、腰果泥搭配新鮮水果，製成繽紛擠花，沒有化學添加物及色素，吃得到充滿層次感的自然風味，同時看見主廚對美感的堅持。「綠帶純植物烘焙」在預賽、複賽和決賽連過三關，從70多支參賽隊伍拿到冠軍，成為王品集團的創投合作夥伴。

「綠帶純植物烘焙」在台北市民生社區開業7年，經典的夏雪奇思系列、司康、鹹派、豆腐布朗尼擁有許多死忠支持者，知名科技廠、銀行等也為其企業客戶，為「精品甜點」帶起一股植物風潮。疫情下同步拓展電商通路、推出「居家防疫組合包」創造高回購率，加上父親節檔期助瀾，帶動整體業績成長35%。

今年中秋「綠帶純植物烘焙」推出「山海饌純植物鳳梨酥禮盒」，以純植物烘焙重新詮釋台灣最有代表的甜點鳳梨酥。主廚Isabella捨棄傳統濃厚甜膩的餅皮，改用新鮮南瓜、有機豆漿、有機糖與天然植物性油脂，製作出天然原味的酥香餅皮，三款特色內餡有「鹽之花檸檬」、「黑松露白葡萄」與「馬告巧克力」。