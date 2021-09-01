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「麥當勞APP」首度改版！點數換套餐、再送行動點點卡

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「麥當勞報報APP」即日(9/1)起進行上線以來最大規模改版，並全新升級為「麥當勞APP」。圖／摘自麥當勞官網
「麥當勞報報APP」即日(9/1)起進行上線以來最大規模改版，並全新升級為「麥當勞APP」。圖／摘自麥當勞官網

台灣麥當勞自2016年推出「麥當勞報報APP」以來，至今累計註冊會員數已超過600萬人，為提供更多元便利的消費體驗，「麥當勞報報APP」即日(9/1)起進行上線以來最大規模改版，並全新升級為「麥當勞APP」。

隨著APP改版，主打三大功能有感升級，包括粉絲熱烈敲碗的「行動點點卡」(APP內建虛擬儲值卡)全新上線；最受關注的優惠券，則從舊版「天天設天氣享優惠」改為「天天出任務、天天賺優惠」，優惠券取得方式與內容更多元，還有機會免費吃到麥當勞。另外，新增「隨買店取」，APP上就能買到單張或多張電子商品券，也可轉贈送禮，在全台麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速，都可兌換產品。

台灣麥當勞指出，即日起只要完成「麥當勞APP」下載或更新，就送登入禮「行動點點卡」乙張，9/30前並可享升級禮或綁定禮，最高可獲3,500積分；每30積分可兌換1點，等同獲贈116點，而100點即可換價值115元的「六塊麥克鷄塊經典套餐」。

活動詳情可參閱麥當勞官網：https://www.mcdonalds.com/tw/zh-tw/digital/app.html，使用方式詳見麥當勞APP。

新版APP點數可換套餐。圖／摘自麥當勞官網
新版APP點數可換套餐。圖／摘自麥當勞官網

麥當勞 套餐

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