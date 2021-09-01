身份證末4碼總和＝送幾顆大蛤蜊！「問鼎」插旗桃園

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
問鼎提供多種肉品與7種不同特色湯底。圖／問鼎提供
問鼎提供多種肉品與7種不同特色湯底。圖／問鼎提供

繼今年3月首度南下高雄後，宮廷系火鍋「問鼎」將於9月1日進軍桃園中茂新天地。為慶祝新店開幕，2款人氣鍋底可享198元的加價升級優惠。另外消費滿額，即可獲得「身份證字號末4碼數字總和」的同數量東石大蛤，讓民眾享受生鮮滋味。

「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」主打浮誇的宮廷式裝潢與服務，採單點或是套餐方案，提供天王麻辣鍋、宮廷養生鍋、胡椒豬肚雞等7種湯底，還有多種肉品、海鮮與火鍋食材，並可享哈根達斯冰淇淋無限享用。店內也提供龍袍、鳳掛等宮廷服飾體驗區，還有影音兒童遊戲室、O.P.I與UNT的指彩服務、兒童無毒水指彩、互動式川劇變臉秀等娛樂性項目。

新開幕的問鼎桃園藝文店，位於中茂新天地4樓，總桌數達34桌，最多可容納200人，乃是問鼎在台的第4間分店。因開幕試營運正逢秋季，因此店內也針對「剝皮辣椒蛤蜊雞鍋」、「貴妃跳舞牛奶鍋」推出198元的升級優惠價。同時桃園藝文店還推出UberEats外送服務，包括問鼎生鮮套餐、小問鼎個人鍋都可直送到府，另外還有外帶自取6折的優惠。

為慶祝開幕，9月1日至9月30日期間，2人以上同行並提前1日以上預約且主動參與方案，凡同桌每人消費滿800元，即可自選1位代表，將其身分證後4碼數字相加，即可免費獲得相同數量的「東石大蛤」。

美國Prime神仙牛。圖／問鼎提供
美國Prime神仙牛。圖／問鼎提供
符合資格者，可憑身份證末4碼總和，兌換同數量的東石大蛤。圖／問鼎提供
符合資格者，可憑身份證末4碼總和，兌換同數量的東石大蛤。圖／問鼎提供
參與活動者，就有機會獲得指定數量的「東石大蛤」。圖／問鼎提供
參與活動者，就有機會獲得指定數量的「東石大蛤」。圖／問鼎提供
問鼎桃園藝文店同樣以浮誇的宮廷風格為主。圖／問鼎提供
問鼎桃園藝文店同樣以浮誇的宮廷風格為主。圖／問鼎提供

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