限時免費！透過Apple TV回顧丹尼爾克雷格的龐德旅程

因為疫情影響，讓許多電影大片都因此延宕了上映的日期，原本早在2020年4月就要登場的《007：生死交戰》，就是讓影迷們望穿秋水的其中之一。搶在《007：生死交戰》在電影院正式上映前，Apple TV搶先替全球影迷暖身，自9月7日至10月7日期間，全球30多個國家和地區的觀眾只要擁有Apple ID，就能以免費租借的方式在Apple TV App上獨家串流收看回顧丹尼爾克雷格的龐德旅程的紀實影片《Being James Bond》。

詹姆斯龐德第25部電影《007：生死交戰》，同時也是丹尼爾克雷格的最後一部龐德電影。而這部米高梅公司出品的《Being James Bond》，則是以45分鐘的特別回顧，讓丹尼爾克雷格直言不諱地回想其扮演詹姆斯龐德15年來的種種冒險經歷。從《007首部曲：皇家夜總會》未曾公開的存檔片段，到即將上映的《007：生死交戰》，丹尼爾克雷格與007電影製片人Michael G Wilson和Barbara Broccoli暢談分享專屬於他的龐德回憶。

丹尼爾克雷格在《Being James Bond》中提到：「我和這裡很多人一起合作過5部電影，每分每秒都充滿回憶，我非常喜歡這些作品，尤其是即將上映的這一部。我拍片日每天起床，想到有機會能和這些人一起工作，都感到十分光榮，覺得無比驕傲。」

Barbara Broccoli在影片中也表示：「丹尼爾把這個角色，這個系列，這一切的一切帶到一個如此非凡的境界，他如此有血有肉的表演總是讓人激賞。」Michael G Wilson也補充：「這是丹尼爾最後一部龐德電影，他覺得很不捨得，我跟Barbara一樣也很難忘懷。」