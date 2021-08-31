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蘋果HomePod即起支援KKBOX 「嘿 Siri」即可點播最愛歌曲
各種線上訂閱服務已經完全進駐現代人的生活，打開裝置沒有訂閱幾個影音串流平台簡直娛樂貧乏，而現在，不管用的是Apple Music還是KKBOX，都可以動口不動手，直接呼喚Siri幫你在HomePod mini或是HomePod上播放你最愛聽的歌曲。
目前擁有超過7,000萬首曲庫的KKBOX，成為全台首家支援蘋果HomePod的第三方音樂串流服務。即日起，只要將KKBOX設置為HomePod預設音樂服務，透過「嘿 Siri」，使用者就可以透過語音指令，快速在HomePod或是HomePod mini上點播KKBOX裡想聽的音樂或歌手。無論是華語精選、西洋神曲、日韓新歌都能隨口點播，也能挑選個人化推薦、曲風點歌、自訂歌單，隨時享受喜愛的音樂內容。中華電信還同步推出購買HomePod mini選搭KKBOX指定方案「隨聲所欲，精采生活」，享前3個月免費（價值447元，優惠至12月31日止），讓樂迷們輕鬆升級聲控智慧生活。
使用者可以直接從「家庭」App中，點選左上角房子圖示進入「家庭設定」，點一下成員，進入使用者個人檔案，在「媒體」下方將 KKBOX 設為預設服務。另外，也可以開啟最新版KKBOX App，點選右下角「更多」進入「設定」，選擇「連結HomePod」來綁定HomePod，再將KKBOX設定為HomePod預設音樂服務。
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