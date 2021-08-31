滿800送2000！「必勝客」35週年慶 大比薩現省40元
台灣必勝客今年適逢35週年，自即日起特別推出一系列週年慶優惠，包括會員消費滿800元，就贈送價值2,000元優惠券，另外4款指定口味的輕鬆點大比薩，原價249元，限時優惠209元，現省40元。
即日起至11月1日期間，民眾下載PK雙饗卡APP並免費加入會員，消費滿800元，就贈送價值2,000元的週年慶優惠券（當筆訂單再加送小份薯金幣）；消費500元則贈送價值1,000元的週年慶優惠券。優惠券內容包括有韓式泡菜燒肉鬆厚小比薩、夏威夷鬆厚小比薩、和風章魚燒鬆厚個人比薩、紙包筆管麵、HOT燒小拼盤、德國芝心腸、厚燒醬烤BBQ、冰藏起司塔、薯金幣等十多款必勝客餐點。
持週年慶優惠券，凡透過PK雙饗卡APP至官網訂購、電話訂購（提供會員編號或電話）或是現場訂購（APP商品券QR code），只要單筆消費達品項指定門檻，即可享免費兌換商品（每筆訂單限兌換1項）。除了可自行使用外，也可透過PK雙饗卡APP轉贈給親友使用。
除此之外，即日起至9月27日期間，煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦、臘腸起司三重奏等4款「輕鬆點」大比薩，原價249元，限時優惠209元。
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