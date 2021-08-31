卜卜蜆、火焰鵝必吃！粵式鍋「澳門贏到足」開幕送飲料

愛吃火鍋的民眾，又有特色鍋物新選擇了！粵式火鍋「澳門贏到足」自即日起開始試營運，店內提供帶有順德、澳門料理特色的正宗卜卜蜆、馳名火焰鵝、順德大盤魚等料理，讓民眾可以享受不同風味的鍋物料理變化。為慶祝新店開幕，即日起至9月15日期間，還可享打卡送港式飲品、飲品買1送1等優惠方案。

過去被稱為「鳳城」的廣東「順德」，自古以來就以美食著稱，更有「吃在廣東、廚在鳳城」的美譽，其料理手法靈巧，並注重食材的原汁原味與豐富色香，成為粵菜發展的基礎之一。在40年代時，許多順德名廚至異鄉發展，澳門即為重要據點之一，造就當地許多順德菜館。看準台灣鍋物市場鮮少順德風味的粥底火鍋，「澳門贏到足」即選派料理團隊至澳門學習，藉此在台灣重現道地滋味。店址則位於信義安和商圈，以現代中式簡約風格，提供90席座位的用餐空間。

不同於一般清湯式的鍋底，澳門贏到足的鍋底變化多端，可作為料理、也可作為湯底。以大量蛤蜊、蒜頭燉煮的卜卜蜆鍋，相傳是順德人的人氣宵夜。「正宗卜卜蜆」即選用九分半的彰化伸港文蛤，顆顆個頭堪比50元硬幣，再搭配上大量手切雲林蒜頭末烹煮，可以品嚐到肥嫩蛤肉與鮮甜湯底，共有原味、香甜芝士濃湯、勁辣上湯胡椒等3種口味，小份780～860元，大份1,280～1,380元。民眾也可升級套餐，以卜卜蜆湯為火鍋湯底，再加入肉品、時蔬與火鍋料品嚐，共有美國Prime級雪花牛、無骨牛小排等多款肉品選擇，每套980～2,880元。

傳統順德菜將粥底視為火鍋湯底，「原盅冬瓜粥海鮮總匯」，匯聚台灣越光米、雲林芋頭香米、花東桂花香米、雲林七葉蘭香米、泰國香米與長糯米等6種米，經慢火燉煮2小時，達到「吃米不見米、粒粒開花」的粥糜狀態，並以雲林青皮冬瓜為容器裝盛上桌。米粥本身帶有天然香氣，還可加入海鮮、肉品、蔬菜烹煮，讓食材精華相互融合，更添鮮美，每份2,180元。

另一道「順德大盤魚」選用5斤重的大頭鰱為主角，以柱侯醬、月桂葉、草果等十餘種香料及酸菜、大骨湯底烹煮，並搭配上蛤蜊、草蝦等食材，可以品嚐魚肉、蝦貝的滋味外，也可作為鍋物湯底，加入肉品、時蔬共煮，每份2,680元，適合6人共享（需預定，每日限量供應）。至於「馳名火焰鵝」選用4～6個月大的台灣嘉文鵝，以黃酒與十餘種中藥材醃漬入味，再以大量25度米酒與特製醬汁燜煮，上桌時再添加米酒並點火燒出酒香，視覺感強烈。入口後能享受鵝肉醬味濃厚不死鹹的風味，亦可加入高湯及時蔬，燉煮成鍋，享受中藥材的溫潤與酒香，每份1,580元。

除此之外，澳門贏到足還有「WASABI手撕雞」、「脆辣雞」等特色菜餚，並且聘請獲得「2018香港金茶王亞軍」的孫言睿坐鎮，打造「贏到足茶舖」，以混合茶葉與道地港式手工沖茶技法，提供港式絲襪奶茶、凍檸茶、凍／熱鴛鴦等茶飲，均提供外帶或內用服務。另外還有可樂＋巧克力冰淇淋的「黑牛」、忌廉汽水＋芒果冰淇淋的「黃牛」等2款港式特調飲品，每杯內用均為140元。

為慶祝新店開幕，即日起至9月15日期間，用餐打卡即贈送港式飲品1杯；茶舖飲品則可享「外帶買1送1」的優惠方案。

【澳門贏到足】 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷2號 電話：02-2707-7858