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PRADA戶外風格快閃店 曾敬驊、陳昊森與王淨各有所愛

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
陳昊森、王淨、曾敬驊出席PRADA Outdoor Mountain快閃店記者會。圖／PRADA提供
陳昊森、王淨、曾敬驊出席PRADA Outdoor Mountain快閃店記者會。圖／PRADA提供

時尚品牌PRADA先前推出一系列沙灘、海洋活動相關商品，讓人重拾戶外旅遊的美好時光。近日，品牌更全新打造了Outdoor Mountain快閃店，這回以「山」為靈感，網羅眾多設計感濃厚的登山、露營風格服裝、配件、生活類單品，讓大家即便是在野外也能穿戴得很有型。

三位新生代演員曾敬驊、王淨、陳昊森受邀為這次PRADA Outdoor Mountain快閃店站台，雖然受到商場規定必須全程戴口罩，但平均年齡才23歲的三人穿起戶外機能型的服裝還是格外俏皮可愛。這也是曾敬驊退伍後第一次和合作《刻在你心底的名字》而被封「年度CP」的陳昊森一起出席公開活動，兩人在拍照空擋還閒聊起彼此鞋子的尺寸，對戶外服裝的選擇也很有默契的都很重視「顏色」。

「我很喜歡身上穿的這件大地色系，而且它有很多口袋，可以讓我裝一些哩哩叩叩（台語）的東西，還可以變成長袖，非常方便。」曾敬驊說。而向來非常注重人身安全的陳昊森，則是對亮橘色的尼龍外套很有感，「這種顏色比較顯眼，出意外的時候比較容易被發現。我還上網查過，這種顏色也能預防大型動物靠近。」他也透露自己最愛的戶外活動是溯溪，「因為可以流很多汗，增加運動量，還可以看看溪流。」而周末剛好要去露營的王淨看中一款白色尼龍後背包，表示想直接買單帶回家，但考量白色帶去露營很容易弄髒，「到時就請大家盡量不要碰我的包包！」

PRADA Outdoor Mountain快閃店提供非常多種類的單品，有用防皺面料或更輕薄的再生尼龍製成的服飾，以及考量戶外活動安全性的明亮色包款、水壺等，更有可以客製化的吊床和折疊椅，連之前只有黑色的多功能寵物袋也都換上鮮豔的橘色，更有很快閃店獨賣的設計，可以說是從穿搭到擺設、具備完整功能性的用品等一應俱全。

★PRADA Outdoor Mountain快閃店

日期: 8月29日至9月23日

地點: 台北101購物中心4樓都會廣場

地址: 台北市市府路45號4樓

曾敬驊穿口袋斜紋布襯衫44,500元，斜紋布百慕達短褲38,500元，Monolith皮革尼龍多功能短靴55,000元，背Brique 皮革手提肩背包64,000元。記者王聰賢／攝影
曾敬驊穿口袋斜紋布襯衫44,500元，斜紋布百慕達短褲38,500元，Monolith皮革尼龍多功能短靴55,000元，背Brique 皮革手提肩背包64,000元。記者王聰賢／攝影
PRADA Outdoor Mountain快閃店位於台北101購物中心4樓都會廣場。圖／PRADA提供
PRADA Outdoor Mountain快閃店位於台北101購物中心4樓都會廣場。圖／PRADA提供
PRADA Outdoor Mountain快閃店記者會。圖／PRADA提供
PRADA Outdoor Mountain快閃店記者會。圖／PRADA提供
王淨穿再生尼龍連身短褲61,000元，機能運動針織背心32,500元，Monolith皮革尼龍多功能短靴52,000元，拎尼龍肩背包67,000元。記者王聰賢／攝影
王淨穿再生尼龍連身短褲61,000元，機能運動針織背心32,500元，Monolith皮革尼龍多功能短靴52,000元，拎尼龍肩背包67,000元。記者王聰賢／攝影
快閃店獨家販售的再生尼龍野餐後背包，96,000元，附內有兩個三明治盒、兩套餐具、兩塊亞麻餐布以及兩個水壺。圖／PRADA提供
快閃店獨家販售的再生尼龍野餐後背包，96,000元，附內有兩個三明治盒、兩套餐具、兩塊亞麻餐布以及兩個水壺。圖／PRADA提供
快閃店獨家販售的再生尼龍多功能寵物袋，68,000元。圖／PRADA提供
快閃店獨家販售的再生尼龍多功能寵物袋，68,000元。圖／PRADA提供
快閃店獨家販售的攜帶式筷子組合，26,000元。圖／PRADA提供
快閃店獨家販售的攜帶式筷子組合，26,000元。圖／PRADA提供
快閃店獨家販售的再生尼龍高領背心，64,000元。圖／PRADA提供
快閃店獨家販售的再生尼龍高領背心，64,000元。圖／PRADA提供
陳昊森穿再生尼龍橘色襯衫50,000元，斜紋布口袋長褲40,500元，Cloudbust Thunder高筒運動鞋39,000元，鋪棉再生尼龍手提包52,000元。圖／PRADA提供
陳昊森穿再生尼龍橘色襯衫50,000元，斜紋布口袋長褲40,500元，Cloudbust Thunder高筒運動鞋39,000元，鋪棉再生尼龍手提包52,000元。圖／PRADA提供

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