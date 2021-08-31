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「真人芭比」51歲了！超模克勞蒂亞靠4招維持凍齡美貌
前幾日傳奇超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）剛過51歲生日，從90年代就一直是時尚圈標誌性人物的她，多年來保持著跟她「真人芭比」封號相呼應的好身材和外貌，近年來依舊可以全裸躍上時尚雜誌當封面人物，到底她是如何辦到的呢？
其實克勞蒂亞雪佛曾經在受訪時表示，自己不追求看起來年輕，因為她對於邁入50世代感到「前所未有的安心和快樂」。不過她依舊保持著健康的飲食守則，像是多喝水、避免攝取加工食品和糖果、多吃當季的蔬菜和水果，唯一無法戒除的就是偶爾來點巧克力。而如果皮膚有狀況，她會馬上避開奶類、含麩質的食品。
運動和正常的作息也是她維持狀態的重要方式，她偏愛長距離的散步、普拉提斯和伸展、有氧運動。也因為是三個孩子的媽，她也長期配合孩子們的作息，養成早睡早起的習慣。
而外在的保養方面，她最重視保濕，從清潔的步驟起她就選擇潔面霜，然後去角質，接著視皮膚的乾燥狀況把保濕霜搭配油類產品慢慢按摩在臉上，如果還不夠的話，也會使用精華液，眼霜也是不能少的。
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