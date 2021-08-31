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香港人愛台灣美食 觀光局參山處辦台中美食周解饞

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣美食對香港民眾具吸引力，但香港民眾受限於疫情來台並不方便，交通部觀光局香港辦事處與參山國家風景區管理處聯手主動出擊，在香港馬鞍山千色百貨舉辦「香港我來了-台中美食周」方便香港消費者採購。圖／參山國家風景區管理處提供
台灣美食對香港民眾具吸引力，但香港民眾受限於疫情來台並不方便，交通部觀光局香港辦事處與參山國家風景區管理處聯手主動出擊，在香港馬鞍山千色百貨舉辦「香港我來了-台中美食周」方便香港消費者採購。圖／參山國家風景區管理處提供

台灣美食對香港民眾具吸引力，但香港民眾受限於疫情來台並不方便，交通部觀光局香港辦事處與參山國家風景區管理處聯手主動出擊，協助觀光圈業者前進香港，昨天起一連14天，與香港華記永昌公司合作，在馬鞍山千色百貨舉辦「香港我來了-台中美食周」方便香港消費者採購。

華記永昌公司總經理陳漢平說，華記自2005年開始發展積極進口具代表性、美味健康的台灣美食。尤其疫情期間，大家想念台灣美食的心情都越來越強烈，每天都在倒數可以出發到台灣的日子。

他說，很高興透過這次的活動，除了台中、彰化、苗栗的特色美食小吃，包括台灣烏龍茶麵條、香菇滷肉燥、黃金冰沙泡菜、花生小米香腸、8結蛋捲、杭菊喉糖、烤玉米、五香豆腐乳等都來展售，可以一解大家思念台灣的心情。

參山處代理處長曹忠猷指出，港澳地區與台灣交流密切，疫情前來訪遊客每年達175萬人次，消費力也相當可觀，占來台旅客總消費金額10%，十分適合作為觀光圈國際行銷的目標市場。

但鑑於觀光客因疫情來台不便，因此主動出擊，舉辦這次的促銷活動，隨後將常態性在香港專櫃、賣場持續販售，讓香港朋友就近享受最道地的台灣美食，也為台灣拚疫情觀光商機。

美食周除了展售台中美食小吃，也展售中彰竹苗觀光圈的多達40款人氣商品，讓懷念台灣味的香港朋友在赴台旅遊不便之際，也能嚐到最好吃的中台灣美食。

台灣美食對香港民眾具吸引力，但香港民眾受限於疫情來台並不方便，交通部觀光局香港辦事處與參山國家風景區管理處聯手主動出擊，在香港馬鞍山千色百貨舉辦「香港我來了-台中美食周」方便香港消費者採購。圖／參山國家風景區管理處提供
台灣美食對香港民眾具吸引力，但香港民眾受限於疫情來台並不方便，交通部觀光局香港辦事處與參山國家風景區管理處聯手主動出擊，在香港馬鞍山千色百貨舉辦「香港我來了-台中美食周」方便香港消費者採購。圖／參山國家風景區管理處提供

香港 疫情

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