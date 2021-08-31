搶在振興券前 台中日曜天地OUTLET砸百萬送會員購物金
疫情趨緩，消費人潮增加，台中市日曜天地OUTLET看準有一波復甦先機，因此不等振興券，下個月3日至27日將舉辦零碼鞋清倉會，有上萬雙知名的adidas等知名品牌提供消費者選購，除了每雙優惠990元起，首三日更加碼砸百萬元，只要是會員就送500元購鞋金，歡迎消費者前往。
至於第一天的首購會則採取網路預約，為防疫考量，從上午10時到晚上8時分8個場次進場，每場均限定進場人數，成功報名者享有優先入場權益。也因為首三日有送500元購鞋金活動，且僅限量2000份，目前已使得首購會的預約人數達到8成。
日曜天地OUTLET人員說，以往每推出零碼鞋清倉會都受到消費者歡迎，原因在於這些零碼鞋都是全新的熱銷佳款，各專櫃尺寸斷碼較多，卻能由OUTLET一次集結出清，款式眾多，價差又非常大。
例如，其中超人氣款adidas Stan Smith運動鞋，原價3490元，和熱賣款老爹鞋，原價3690元，都只要990元；受到小資女孩喜愛的ALL BLACK女鞋，原價3380元，一樣特價990元。另外，Timberland首三日也祭出限定鞋款990元，適合全家大小一次購足新裝備。
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