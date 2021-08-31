FRED 妳必須認識的現代法國珠寶品牌

Fred Samuel說：「我深愛寶石閃耀的美麗輝光，它們將為我指引生命的方向。」如果出生時的星盤可以看出一個人的命，Fred Samuel的星盤的光芒必定都來自美麗絢爛的寶石。1908年，他生於阿根廷的寶石批發商人之家，童年在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）佛羅里達大街（相當於巴黎的和平路）的珠寶批發品牌Samuel et René Worms從學徒開始做起。如今，FRED是珠寶界無人不知的響亮名字。

●從歐洲的珍珠之王到‘Contemporary Creative Jeweller’●

1924年，巴黎高等法院宣布，養殖珍珠與天然珍珠並無二致，並非人造。這件事讓年僅16歲、正在Worms公司擔任Samikito人造珍珠批發商的Fred Samuel大為振奮。不久，他成了御木本（MIKIMOTO）在法國的代理商，並成功扭轉眾多珠寶品牌對這項新技術的看法，成為備受肯定的珍珠專家，甚至微微泛粉的乳白色澤（creamy-pink）珍珠，更被人譽為Fred之色。

至1936年，Fred Samuel在巴黎第8區的心臟地帶皇家路（Rue Royale）開設了第一家精品店，他的頭銜「Contemporary Creative Jeweller」說明了他的珠寶風格如其人，充滿現代氣息：「我一直對過去的事物心生抗拒。我從來沒有打算從古舊、傳統的珠寶作品中汲取靈感，也從來沒有在古玩店裡流連忘返，以期找到能令我心動的仿品。過去的珠寶就應該留在博物館裡！」他推出的首個系列各種硬質手鐲，玩轉不對稱遊戲，將圖形風格和圓潤線條發揮到極致。

●皇室、好萊塢、大明星●

Fred Samuel對於珠寶設計的創新觀點，在70年代隨著女性生活開始獲得主流的迴響：珠寶不再僅限社交晚宴時配戴，造型獨特、設計輕盈、可以融入日常生活搭配牛仔褲珠寶開始崛起。FRED翻轉實用物品中的元素，航海繩纜、鑽石內徑卡、光澤的絲質織品… 屢屢為品牌的珠寶注入全新的活力，豐富當代女性的生活。

而他對孩提時代阿根廷燦爛陽光的永恆追求，也反映在他對寶石的熱情上。他以繽紛絢爛的彩色寶石妝點尼泊爾國王與王后，與奢華的宮廷紗麗相輝映；他為中東的客人尋覓張揚而華貴的白鑽，也為汶萊的王妃搜羅奢華珍罕的各色彩鑽。各界社會名流、王室成員和電影巨星都成了他的忠實客戶，摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）更親自出席他的蒙地卡羅專賣店開幕典禮，「她非常優雅地向我展示了她所配戴的美洲豹戒指，並說這是她從不離身的最喜歡的一件Fred作品。」

Fred Samuel最終也成了一顆如寶石般璀璨閃耀的天上明星，他一手創立的FRED，則於1995年加入精品集團LVMH，至今持續追尋創辦人心目中最夢幻、最熟悉的燦爛陽光、最大膽創新的設計，以及優質寶石毫無懸念的熱愛。

★必收經典FORCE 10★

Fred Samuel的長子是一位帆船運動冠軍。1966年，大膽結合純金與精鋼的Force 10問世，是第一個體育珠寶：「我的長子突發奇想將航海繩纜編織起來，用鉚釘固定在兩頭，並將這個手鍊獻給妻子。」Force 10原意為能阻礙航船出海的十級強風，因此也是強韌耐力的象徵。如今，這款經典的設計延伸出各種不同的材質、尺寸、色彩，每個人都能自由挑選、組合出最個人化的獨特珠寶。Force 10精妙絕倫地體現了FRED所有的品牌精髓：愛情、海洋、自由、旅行，以及勇氣。

★幸運象徵CHANCE INFINIE★

2016年，為紀念品牌成立80周年，FRED曾推出以雙環結構猶如一個曼妙側臥的「8」字為主要設計元素的8°0系列，向生於1908年8月的品牌創始人Fred Samuel致敬。後來這個廣受喜愛的系列以「Chance Infinie」之名重生，交錯的雙環設計猶如象徵無限和永恆的雙扭線「∞」圖騰，延續品牌無畏的精神所帶來的「無限可能」，彷彿將勇氣與樂觀的精神當作護身符戴上身。

★麻雀變鳳凰PRETTY WOMAN★

1990年的時候，電影「麻雀變鳳凰」的製作團隊為劇中女主尋找珠寶，來到FRED比佛利山的專賣店，沒有人想到，他們所選中的那條紅寶石和鑽石心形項鍊，最終成為茱莉亞羅勃茲與李察吉爾戲中的定情物。多年後品牌重新詮釋當時的心形珠寶，並延伸出可以日常配戴的款式，就以這部電影Pretty Woman命名，以摩登美學來呈現「心心相印」的概念。

★無限跨界創意Fredy's Tomo's Dolls★

FRED在1989年推出了Fredy's珠寶系列，以珠寶打造精巧又幽默的人偶角色，童趣的設計獲得深刻的迴響。品牌於2009年邀請了多才多藝的藝術家Jean-Paul Goude跨界合作，穿著條紋服裝戴著古怪帽子的設計為這個系列加入調皮淘氣的元素。今年品牌邀來時尚界爆紅的日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）為珠寶小人偶注入新意，她們穿上小泉智貴的三件經典禮服：FROU-FROU、CHOUCHOU和TUTU，都可當成吊墜或胸針配戴！