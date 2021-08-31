GENEVA WATCH DAYS／ORIS改變成信念 三主題共好未來

日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）於瑞士時間8月30日展開，中價位瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）除了於今日釋出三款腕表，同時並有ORIS 聯合執行長Rolf Studer與品牌區域經理Michael Meier與一同線上對談，揭露品牌未來新方向。

由於今年一共發表了Aquis Upcycle日期腕表、Okavango空中救援限量腕表，與Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表三種表款，兩人明確表示未來「Change for the better」將成為品牌發展信念，例如ORIS將在未來更新屋頂50%面積使用太陽能板，表廠總部的冷暖氣系統也將更新，以在未來減低能源耗損。

本次日三款腕表分別鎖定救援、醫療、環保三大主題，其中Aquis Upcycle日期表便將廢棄回收的PET塑膠再利用製成表面，獨特、鮮豔的視覺，讓每款腕表皆都具備獨特表情、獨一無二；而Okavango空中救援限量腕表，以及Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表都鎖定救援為主題，兩人也談及，讓飛行不再為了旅行、樂趣，而是實際達成醫療援助、急難救助，再度呼應品牌未來「Change for the Better」的信念。

其中Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表是品牌與Swiss Air-Rescue Rega三度合作，槍鐵灰色PVD塗層的精鋼表殼，功能則具備時間、日期、第二地時區顯示。表底蓋將有Swiss Air-Rescue Rega的21種飛機機型圖騰，同時每一種機型都將限量100只，共計2,100只，並附紅色橡膠表帶與隨身旅行收納盒，訂價約93,500元。