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GENEVA WATCH DAYS／ORIS改變成信念 三主題共好未來

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ORIS與氣候變遷應對組織ClimatePartner合作，關心海洋，並將PET回收塑膠再利用成為腕表面盤，帶來獨特的美麗視覺。圖／ORIS提供
ORIS與氣候變遷應對組織ClimatePartner合作，關心海洋，並將PET回收塑膠再利用成為腕表面盤，帶來獨特的美麗視覺。圖／ORIS提供

日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）於瑞士時間8月30日展開，中價位瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）除了於今日釋出三款腕表，同時並有ORIS 聯合執行長Rolf Studer與品牌區域經理Michael Meier與一同線上對談，揭露品牌未來新方向。

由於今年一共發表了Aquis Upcycle日期腕表、Okavango空中救援限量腕表，與Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表三種表款，兩人明確表示未來「Change for the better」將成為品牌發展信念，例如ORIS將在未來更新屋頂50%面積使用太陽能板，表廠總部的冷暖氣系統也將更新，以在未來減低能源耗損。

本次日三款腕表分別鎖定救援、醫療、環保三大主題，其中Aquis Upcycle日期表便將廢棄回收的PET塑膠再利用製成表面，獨特、鮮豔的視覺，讓每款腕表皆都具備獨特表情、獨一無二；而Okavango空中救援限量腕表，以及Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表都鎖定救援為主題，兩人也談及，讓飛行不再為了旅行、樂趣，而是實際達成醫療援助、急難救助，再度呼應品牌未來「Change for the Better」的信念。

其中Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表是品牌與Swiss Air-Rescue Rega三度合作，槍鐵灰色PVD塗層的精鋼表殼，功能則具備時間、日期、第二地時區顯示。表底蓋將有Swiss Air-Rescue Rega的21種飛機機型圖騰，同時每一種機型都將限量100只，共計2,100只，並附紅色橡膠表帶與隨身旅行收納盒，訂價約93,500元。

Aquis Upcycle日期表則有41.5、36.5毫米兩種尺寸，其面盤則使用再生PET塑料製成獨一無二的紋路，品牌並為了倡議持續塑膠回收再利用，這款腕表將採常規而非限量生產，只要有需求、便會持續製造，讓更多的PET塑膠能夠回收再使用，表款具備時間、日期顯示、300米防水性能，定價則為64,000元。

Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表每一只都將附贈一條紅色橡膠表帶與收納旅行表盒，定價93,500元。圖／ORIS提供
Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表每一只都將附贈一條紅色橡膠表帶與收納旅行表盒，定價93,500元。圖／ORIS提供
ORIS Okavango空中救援限量腕表，全球限量2,011只，套組包含旅行收納皮袋，69,000元。圖／ORIS提供
ORIS Okavango空中救援限量腕表，全球限量2,011只，套組包含旅行收納皮袋，69,000元。圖／ORIS提供
ORIS Aquis Upcycle日期表分為41.5、36.5毫米兩種尺寸，其面盤則使用再生PET塑料製成獨一無二的紋路，定價64,000元。圖／ORIS提供
ORIS Aquis Upcycle日期表分為41.5、36.5毫米兩種尺寸，其面盤則使用再生PET塑料製成獨一無二的紋路，定價64,000元。圖／ORIS提供
Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表底蓋將有Swiss Air-Rescue Rega的21種飛機圖騰，每一種機型都將限量100只，定價93,500元。圖／ORIS提供（合成圖）
Big Crown ProPilot Rega機隊限量腕表底蓋將有Swiss Air-Rescue Rega的21種飛機圖騰，每一種機型都將限量100只，定價93,500元。圖／ORIS提供（合成圖）
ORIS 聯合執行長Rolf Studer與品牌區域經理Michael Meier在今日線上對談中提及，未來將有更多Caliber 400機芯系列的推出，展示出在機芯提升的長遠規畫。圖／ORIS提供
ORIS 聯合執行長Rolf Studer與品牌區域經理Michael Meier在今日線上對談中提及，未來將有更多Caliber 400機芯系列的推出，展示出在機芯提升的長遠規畫。圖／ORIS提供

腕表 品牌 瑞士

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