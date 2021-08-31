現賺1.4萬！玩六福村、送六福萬怡住一晚

超狂優惠！六福旅遊集團旗下六福村主題遊樂園、台北六福萬怡酒店、關西六福莊，推出前所未有的超優惠「六福9月玩透透」方案，搶攻大學暑假開學前商機。六福村主題遊樂園祭出官網限定超強優惠， 4人結伴入園共3,996元，就送免費入住台北六福萬怡酒店卓越客房1晚，現賺1.4萬元。

台北六福萬怡酒店也同步推出「六福振興有禮、萬怡大FUN宿」優惠，9月底前預訂且入住官網任一住房專案，每滿1,000元就送300元住宿抵用券。其中，「好食光美味宅著走」住房專案，除卓越客房1晚、2客翌日早餐外，還能將主廚親製的萬怡經典牛肉麵雙人份禮盒(冷凍)帶回家，雙人價3,699元；「愛你久久指定日快閃」住房專案，為每日限量的超優惠專案，2人入住卓越客房2,399元起。住宿抵用券部分，民眾可在限定期間內，抵用台北六福萬怡酒店官網任一住房專案房價，也可折抵關西六福莊官網指定住房專案房價，每房每晚最高可折抵1,800元。