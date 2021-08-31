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聯經舉辦「余英時紀念論壇」學者齊聚敬思想史的傳薪者

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院士余英時，被認為是華人世界最具影響力的公共知識份子。圖／聯經提供
中研院院士余英時，被認為是華人世界最具影響力的公共知識份子。圖／聯經提供

華人世界最具影響力的公共知識份子余英時8月1日辭世。聯經出版將於9月4日(六)、9月5日(日)主辦「余英時紀念論壇——敬思想史的傳薪者」線上活動（Zoom地址：89495533037），邀集海內外學者、出版人共同討論余英時先生的卓越貢獻，他的思想、為人及對後世的啟發與影響，向余英時先生致敬。

為期兩天的線上論壇由聯經出版主辦，台灣《思想》雜誌、香港《二十一世紀》雜誌協辦，定名為「敬思想史的傳薪者」。活動名稱來自周質平、葛兆光兩位學者的文章，象徵在中國儒家及西方自由主義思想史中不斷融會、解碼與傳薪，正是余英時先生91年不停歇的思想生命，最好的寫照。

紀念論壇分為五場，主題分別為「與西方對話，哈佛、耶魯到普林斯頓」，「究天人之際，此身所立的中國」，「知識人的實踐」，「史學家的耕耘」及「寫作者的修養」，共有20位來自史學界、知識界、出版界人士參加，位在世界各地的與談人為此齊聚一堂，將暢談他們眼中的余英時先生及其影響。這些講者，均曾與余先生在他「知識人」人生的不同時期、不同側面有所交集，並備受啟發。

1976年9月，余英時先生「歷史與思想」一書在聯經出版，這是余先生在台灣出版的第一本著作，亦是他與聯經出版社45年合作的開始。聯經出版曾與余先生合作出版了15本著作，以及4本余先生紀念及訪談文集。聯經出版藉由兩天論壇的舉辦，向這位重要作者致上最深的感謝。

聯經出版將於9月4日(六)、9月5日(日)主辦「余英時紀念論壇——敬思想史的傳薪者」線上活動。圖／聯經提供
聯經出版將於9月4日(六)、9月5日(日)主辦「余英時紀念論壇——敬思想史的傳薪者」線上活動。圖／聯經提供

聯經出版

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