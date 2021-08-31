將小哈潑最愛粉色穿上身 大衛貝克漢親自示範寵女最高境界！

拋開對顏色的成見，粉嫩色單品也能成為型男大叔的必備！adidas再度攜手代言人大衛貝克漢（David Beckham）推出以「邁阿密國際」隊徽為設計靈感的聯名系列鞋款，其中細節點綴的粉紅色有如邁阿密經典的日落美景，同時也是小女兒Harper Beckham（哈潑）最喜愛的顏色，充分體現他對足球的熱愛與家人間緊密的情感連結。

adidas與代言人David Beckham聯名系列，其中的CLIMACOOL VENTANIA X Beckham慢跑鞋，鞋面採用大網眼雙層網布，並針對鞋側、後跟及大底等重點區域加強散熱。採用輕量BounceLite中底，提供緩震回彈效果，獨特切割式設計則大幅提升透氣度及靈活性。鞋款選用俐落的黑、白為主色調，以鞋後跟螢光粉潑墨設計則作為最大亮點，打造搶眼視覺。而且鞋舌、鞋墊皆印上亮粉色「Beckham」字樣象徵聯名身份。

adidas再度攜手代言人大衛貝克漢推出以「邁阿密國際」隊徽為設計靈感的聯名系列鞋款。圖／adidas提供

不只adidas有嶄新跑鞋，UNDER ARMOUR也運用鞋面革新技術「UA Clone」，打造首雙UA HOVR Mega 2 Clone鞋。其Auxetic材質結構具有受力拉伸膨脹的特性，能圍繞足部塑型，在腳步變向切換時提供精確的貼合感受，如同為跑者量身打造，腳步更靈活反應並減少摩擦以提升穿著舒適。而且還在中底置入智能晶片可連結UA MapMyRun App跑步應用程式，能依據跑者個人配速、節奏與步幅給予個人化指引，過程中可搭配語音教練即時提醒調整，透過每次的數據回饋，能找出更有效率的訓練計劃。

adidas再度攜手代言人大衛貝克漢推出以「邁阿密國際」隊徽為設計靈感的聯名系列鞋款。圖／adidas提供

UNDER ARMOUR UA HOVR Mega 2 Clone鞋4,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

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