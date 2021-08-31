GENEVA WATCH DAYS／雅典表 大航海冒險旅程再啟

2021年日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）已從8月30日展開，頂級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）今日發表全新航海系列領航者（Marine Torpilleur）腕表，除了將機芯簡化更為纖薄，並推出價格相對親民的琺瑯面盤，品盤罕見的開放式月相，以及市場近年頗為流行的黑白雙色「熊貓面」，合計七款年度新品。

年度新品最大辨識特色就在面盤印有Chronometry since 1846（精密計時源自1846年）字樣，以溯源品牌自1846年起，與航海、航海鐘的深刻歷史。其中航海系列領航者藍色大明火琺瑯腕表，運用品牌旗下Donzé Cadrans獨立琺瑯工坊的工藝，調和出專屬品牌的「雅典藍」色、深邃而迷人，限量175只，定價36萬元。白色面盤、深藍色次表盤的「熊貓面」則與大明火琺瑯腕表同樣使用UN-118機芯，具備矽游絲與瑞士天文台認證，同時機芯較前作相對纖薄、表殼厚度「塑身」至11.13或11.73毫米不等，讓表款更容易在生活中配戴，定價25萬8,000元。

複雜功能款則有年曆計時腕表與大明火琺瑯陀飛輪兩種款式，後者使用曾獲日內瓦鐘表大賞（GPHG）肯定的恆定動力陀飛輪，面盤同樣為Donzé Cadrans琺瑯工坊所打造，限量175只、定價151萬2,000元；而年曆計時腕表則融合可自動判定每月大小月的年曆（annual calendar）功能與計時碼表，藍色與白色面盤各限量300只，是高度務實的功能導向，定價38萬200元。