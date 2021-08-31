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橫跨50年經典！TAG Heuer骨董賽車表台北101開展

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
TAG Heuer Carrera傑克‧豪雅生日紀念限量計時金表（左）約60萬5,700元、 Heuer Carrera 1158骨董表（右）搭載Calibre 12機芯。圖／TAG Heuer 提供
TAG Heuer Carrera傑克‧豪雅生日紀念限量計時金表（左）約60萬5,700元、 Heuer Carrera 1158骨董表（右）搭載Calibre 12機芯。圖／TAG Heuer 提供

泰格豪雅（TAG Heuer）以精準計時聞名已久，深受分秒必爭的賽事所信任，不僅是摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）的官方指定計時品牌；還是超跑保時捷的合作夥伴。同時，品牌旗下更有以著名比賽命名的Carrera與Monaco系列表款。和賽車的歷史淵源，不言可喻，所以品牌特別在台北101周年慶期間，特別空運來台多只骨董賽車表，讓藏家與表迷都能，近覽50年來的經典設計。

歷史超過160年的泰格豪雅，在時任品牌總裁的Jack Heuer就投身賽車領域，推出超精準計時碼表產品。時至今日，早就成為TAG Heuer的DNA。所以，品牌特別自9月2日起到10月17日為止，在TAG Heuer的台北101專賣店，將展出十餘只珍貴骨董表，歷史橫跨了50年。包括從1960年代早期，到2009年的Carrera與Monaco系列表款。完整呈現品牌在賽車計時領域的發展。

其中光是機械機芯的長足進化，就足以讓表迷大開眼界，包括傳奇的Caliber 12機芯表款也在展出之列。而在方型表款稱霸的Monaco系列骨董表，更是此次展覽的亮點，同時具備液晶顯示和機械機芯的表款，以及使用皮帶驅動的概念表，都非常值得一看。TAG Heuer還巧妙地將後來延伸的現代表款與骨董表並列，增加趣味性與可看性。另外，除了有精彩的骨董賽車表來台展出之外，品牌也同時帶來了首款Carrera藍面鈦金屬陀飛輪計時碼表，搭配同色系陶瓷表圈，以及獲得瑞士天文台認證的Heuer 02T機芯，限量250只，呈現高級腕表風範。

TAG Heuer Carrera系列計時陀飛輪腕表，5級鈦金屬表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量150只，約68萬9,900元。圖／TAG Heuer 提供
TAG Heuer Carrera系列計時陀飛輪腕表，5級鈦金屬表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量150只，約68萬9,900元。圖／TAG Heuer 提供

TAG Heuer Monaco腕表（左）、Monaco 1133B Transitional骨董表（中）、Monaco McQueen骨董表（右）。圖／TAG Heuer 提供
TAG Heuer Monaco腕表（左）、Monaco 1133B Transitional骨董表（中）、Monaco McQueen骨董表（右）。圖／TAG Heuer 提供

TAG Heuer Monaco Titan鈦金屬限量計時碼表約25萬9,100元；TAG Heuer Monaco Kubrick骨董表（右）。圖／TAG Heuer 提供
TAG Heuer Monaco Titan鈦金屬限量計時碼表約25萬9,100元；TAG Heuer Monaco Kubrick骨董表（右）。圖／TAG Heuer 提供

Heuer Carrera 2456骨董表（左），搭載Valijoux 72機芯；TAG Heuer Carrera H02 160週年限量銀面計時腕表（右）約21萬2,000元。圖／TAG Heuer 提供
Heuer Carrera 2456骨董表（左），搭載Valijoux 72機芯；TAG Heuer Carrera H02 160週年限量銀面計時腕表（右）約21萬2,000元。圖／TAG Heuer 提供

TAG Heuer Carrera Sport H02 160 週年限量藍面計時腕表（左）約19萬5,200元；Heuer Carrera Dato 45骨董表（右）。圖／TAG Heuer 提供
TAG Heuer Carrera Sport H02 160 週年限量藍面計時腕表（左）約19萬5,200元；Heuer Carrera Dato 45骨董表（右）。圖／TAG Heuer 提供

品牌 台北101

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