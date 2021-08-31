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橫跨50年經典！TAG Heuer骨董賽車表台北101開展
泰格豪雅（TAG Heuer）以精準計時聞名已久，深受分秒必爭的賽事所信任，不僅是摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）的官方指定計時品牌；還是超跑保時捷的合作夥伴。同時，品牌旗下更有以著名比賽命名的Carrera與Monaco系列表款。和賽車的歷史淵源，不言可喻，所以品牌特別在台北101周年慶期間，特別空運來台多只骨董賽車表，讓藏家與表迷都能，近覽50年來的經典設計。
歷史超過160年的泰格豪雅，在時任品牌總裁的Jack Heuer就投身賽車領域，推出超精準計時碼表產品。時至今日，早就成為TAG Heuer的DNA。所以，品牌特別自9月2日起到10月17日為止，在TAG Heuer的台北101專賣店，將展出十餘只珍貴骨董表，歷史橫跨了50年。包括從1960年代早期，到2009年的Carrera與Monaco系列表款。完整呈現品牌在賽車計時領域的發展。
其中光是機械機芯的長足進化，就足以讓表迷大開眼界，包括傳奇的Caliber 12機芯表款也在展出之列。而在方型表款稱霸的Monaco系列骨董表，更是此次展覽的亮點，同時具備液晶顯示和機械機芯的表款，以及使用皮帶驅動的概念表，都非常值得一看。TAG Heuer還巧妙地將後來延伸的現代表款與骨董表並列，增加趣味性與可看性。另外，除了有精彩的骨董賽車表來台展出之外，品牌也同時帶來了首款Carrera藍面鈦金屬陀飛輪計時碼表，搭配同色系陶瓷表圈，以及獲得瑞士天文台認證的Heuer 02T機芯，限量250只，呈現高級腕表風範。
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