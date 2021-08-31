米其林餐盤推薦THE WANG牛排餐廳 秋季新菜好Chill

位於台中市西屯區的王品集團旗下頂級牛排餐廳THE WANG，今年於「台北台中米其林指南2021」蟬聯米其林餐盤推薦，9月除推出秋季新菜外，亦將於9月11及9月17日，舉辦「新菜上市Chill季餐酒會」，共可品鑑6支新舊世界酒款及全套新菜式，每人價格3,980元＋10%。

THE WANG秋季新菜以「NATURALITÉ」自然系為主題，化新鮮純淨的食材為餐桌美景，主餐「煙燻炙烤牛小排」採用美國PRIME等級牛小排，油脂分布均勻，炙烤至五分熟，口感外酥內嫩，以櫻桃木、檸檬葉煙燻，一縷輕煙挾帶著天然木質與清爽的氣息，讓牛小排香氣與美味更加綻放。

「生干貝彩色番茄沙拉」取多彩的食材層疊而成、花與葉優雅恣意的舒展姿態，正是一幅花園美景，北海道干貝以輕炙處理，並巧妙搭佐客家桔醬與金桔油醋醬汁，創造輕盈曼妙的滋味。

九月份起還可以在THE WANG嚐到產地直送新鮮馬祖淡菜，豐腴肥美，鮮甜飽滿，經伊斯尼奶油、鹽與胡椒調味後，加入些許辣椒絲和黃檸檬，增添清爽風味，搭佐烤得酥脆的法國長棍享用，提供如親臨產地般的絕佳體驗，每份售價880元＋10%，另可以1,119元＋10%，加購佐餐酒（Coteaux du Loir Blanc, Domaine de Cézin）。

此外，「新菜上市Chill季餐酒會」將於9月11（六）及9月17日（五）晚間7點展開，共可品鑑6支新舊世界酒款及全套新菜式，包括開胃小品、沙拉、湯品、主餐、甜點、飲品、餐後小點，由葡萄酒達人萊特及首席侍酒師Patrick Lee引領，帶來深入風土與品飲的絕佳體驗。