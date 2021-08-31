喵畫動了！Viveport x 山本修CAT ART貓・美術館9月17日線上開展

2019風靡全台的《貓・美術館–世界名畫・全面喵化CAT ART by Shu Yamamoto》全面升級，將於9/17起以全新形式、全球同步線上開展！HTC旗下VR應用平台Viveport攜手山本修老師「CAT ART」打造全新 《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展 ，除了結合VR技術打造無可比擬的沉浸式觀展體驗外，更讓喵畫中的貓主角全面啟「動」。不論是保持神秘微笑的《貓娜麗莎》、嫻熟典雅的《戴珍珠耳環的少女貓》，還是憂鬱寫實的《耳朵受傷的喵谷自畫像》等世界名畫，都有不同動態體驗等著驚艷粉絲；除此之外，更首次完整展出 124 幅「貓斯汀大教堂」畫作，重現磅礴壁畫。

線上展專屬畫作同時在Viveport NFT選物店獨家上架，粉絲快來收藏線上展專屬數位喵畫！即日起同步推出 IG濾鏡 ，讓萌寵們也能隨時隨地置身名畫中，毛主人們快拍下毛孩化身名畫主角的可愛模樣，讓喵畫走入生活！線上展將在9/10於KKTIX、udn售票網以及htc.com同步售票，凡購票就能在展覽期間同帳號不限次數、跨裝置觀看，9/17起讓全球粉絲隨時隨地走進喵次元！

「一直以來，Viveport持續充實藝術、遊戲、社交、影視等多面向的VR內容，逐步構築VIVE Metaverse，期能助力各個產業加速數位化，為消費者和創作者帶來雙贏局面。」HTC 內容暨平台總經理林俊吳表示：「這次與山本修老師『CAT ART』的合作，就是將藝術結合VR及NFT的最佳典範。經由我們的技術團隊打造出CAT ART Metaverse，將山本修老師筆下的貓世界觀完整呈現在《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展中，提供消費者獨特的沉浸式觀展體驗，並可藉由法幣或虛擬貨幣購買獨家數位紀念品，感受到近乎真實、更勝真實的觀展樂趣。」

《貓娜麗莎》晃動身體熱情招呼你，想知道他說了什麼。圖／HTC Viveport提供

《貓娜麗莎》對你說話？HTC 與山本修老師打造喵次元視覺聽覺藝術饗宴

受到兒子童趣喵化梵谷自畫像啟發，而開啟十幾年喵畫創作之路的山本修老師，目前已累積喵化超過 500 幅世界經典名畫，每幅作品都能從細節處一窺山本修老師獨有貓世界觀。2021 年 Viveport 和山本修老師特別打造全新動態經典喵畫作品，為喵畫增添更多動態細節。

想看一貫神秘微笑的《貓娜麗莎》晃動身體熱情招呼你？還是想聽嫻熟典雅的《戴珍珠耳環的少女貓》開口說話？抑或是想親臨眼神帶有殺氣的喵烈達與喵迪里尼亞所畫的《戴黑色領帶的貓》的鬥嘴現場？《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展一次將粉絲們的所有天馬行空的貓世界想像通通實現，帶你以視覺聽覺體驗山本修老師的貓世界觀！同時也可在Viveport NFT選物店選購最愛喵畫，讓2D/3D喵畫或2D動態喵畫成為你的個人專屬收藏。

「貓斯汀大教堂」首次展出 124 幅完整畫作，完美重現教堂磅礴壁畫！圖／HTC Viveport提供

完美重現磅礴壁畫！首次完整展出 124 幅「貓斯汀大教堂」畫作 感受教堂神聖氛圍

念念不忘台北「貓主題寵物友善公車」內部令人驚嘆的「貓斯汀大教堂」畫作嗎？還是想回味撼動人心的「西斯貓教堂」？《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展首次將 124 幅「貓斯汀大教堂」完整展出，讓粉絲一次感受磅礴壁畫重現眼前的震撼！不但有喵開朗基羅經典之作《最後的審判》，更還原《創世紀》中為人知曉的《創造貓當》、《逐出伊甸園》等曠世名作，讓觀看者彷彿親身蒞臨教堂，感受其中的恢宏神聖氛圍，畫作更增添聲音等著與粉絲驚喜互動。

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展推出 IG 濾鏡，讓寵物也能隨時隨地置身名畫中。圖／HTC Viveport提供

搶先走進喵次元！全新 IG 濾鏡毛主人必拍 萌寵們躍升名畫主角趁現在！

名畫主角在我家！萌寵成為《貓娜麗莎》、《耳朵受傷的喵谷的自畫像》或《戴珍珠耳環的少女貓》主角的可愛模樣，毛主人們千萬別錯過呀！《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展即日起特別推出全新 IG 濾鏡，只要對著毛孩們拍下照片，不論是汪星人或喵星人，即可搖身一變成為世界名畫主角。在等待線上開展的日子中，毛主人們快帶著毛孩們一起暢玩濾鏡，替毛寶貝拍出一套身價最高的寵物攝影，搶先走進喵次元。

Viveport持續充實多面向VR內容產品，期能助力藝術產業加速數位化，為消費者和藝術創作者帶來雙贏局面。圖／HTC Viveport提供

虛擬實境新革命！貓・美術館線上展支援多人同時線上觀展 帶給使用者真實觀展體驗

探索超乎想像的虛擬實境！Viveport 本次攜手「CAT ART」打造全新擬真藝術饗宴，《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展除將經典貓名畫加入動態視覺體驗增添現實感外，更支援多人同時線上觀展，帶來最真實的觀展體驗，讓使用者踏上沉浸藝術之旅。除此之外，Viveport 更提供跨裝置流暢觀展服務，不論是手機、電腦，還是頭戴顯示器或任何VR裝置，都可盡情享受不同觀展樂趣。Viveport 未來將提供更多生活面向的VR體驗，粉絲們快來盡情探索由 Viveport 打造的擬真世界！

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展資訊

展覽日期：2021年9月17日至2022年3月31日

售票日期：2021年9月10日

票價：199元

主辦單位：HTC宏達國際電子股份有限公司、大日本印刷株式會社、聯合數位文創

合作單位： Immersive VR Education Ltd.、雅凱藝術事業有限公司、udn售票網、KKTIX

更多詳情請上活動官網： https://bit.ly/2YbbkBg