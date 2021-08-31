聽新聞
test
0:00 / 0:00
居家也喝好咖啡！oceanrich G2自動錐刀磨豆機募資登場
因為疫情影響，居家上班的這段時間，不少人還是需要每日一杯咖啡作為醒腦儀式，也間接開啟居家研磨咖啡的療癒時光。對此，擁有超過24年咖啡師經歷、同時走遍國內、外咖啡產地，並擔任過國際咖啡競賽評審的林東源老師表示，想在家體驗花式咖啡，其實非常簡單，一台咖啡磨豆機搭配簡易手沖設備，就可以喝到非常多種層次的味道。
林東源老師表示，由於台灣特有風土與在地文化，加上咖啡職人精神也是世界名列前茅，更適合挖掘咖啡的多種可能。他說，其實光是一種黑咖啡，透過不同器具和溫度，就可以喝到非常多種層次的味道，而咖啡本身就是一種漿果，也很適合混搭果汁或氣泡飲。
此外，目前市面上也有許多品牌紛紛推出新品，如近期上嘖嘖募資的oceanrich G2自動錐刀磨豆機，就是主打希望居家就能簡單喝到好咖啡的族群，因此在設計上，不但相對輕巧，五段式自動研磨操作也很直覺，很適合一般咖啡族入門使用，讓喜歡喝咖啡的民眾，也能在家玩出自己專屬的花式咖啡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言