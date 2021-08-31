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居家也喝好咖啡！oceanrich G2自動錐刀磨豆機募資登場

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
GABEE咖啡創辦人林東源分享居家花式咖啡，並受邀體驗新款oceanrich G2自動錐刀磨豆機。圖／林東源、聯合數位文創提供
GABEE咖啡創辦人林東源分享居家花式咖啡，並受邀體驗新款oceanrich G2自動錐刀磨豆機。圖／林東源、聯合數位文創提供

因為疫情影響，居家上班的這段時間，不少人還是需要每日一杯咖啡作為醒腦儀式，也間接開啟居家研磨咖啡的療癒時光。對此，擁有超過24年咖啡師經歷、同時走遍國內、外咖啡產地，並擔任過國際咖啡競賽評審的林東源老師表示，想在家體驗花式咖啡，其實非常簡單，一台咖啡磨豆機搭配簡易手沖設備，就可以喝到非常多種層次的味道。

林東源老師表示，由於台灣特有風土與在地文化，加上咖啡職人精神也是世界名列前茅，更適合挖掘咖啡的多種可能。他說，其實光是一種黑咖啡，透過不同器具和溫度，就可以喝到非常多種層次的味道，而咖啡本身就是一種漿果，也很適合混搭果汁或氣泡飲。

此外，目前市面上也有許多品牌紛紛推出新品，如近期上嘖嘖募資的oceanrich G2自動錐刀磨豆機，就是主打希望居家就能簡單喝到好咖啡的族群，因此在設計上，不但相對輕巧，五段式自動研磨操作也很直覺，很適合一般咖啡族入門使用，讓喜歡喝咖啡的民眾，也能在家玩出自己專屬的花式咖啡。

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