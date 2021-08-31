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「麟洋配」專屬茶飲！4杯裝拼出勝利的「Taiwan in」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
東方洋行期間限定封膜4杯組。圖／東方洋行提供
東方洋行期間限定封膜4杯組。圖／東方洋行提供

「東方洋行」恭賀台灣奧運佳績，熱烈推出「決勝點in啦」限量封膜4杯組，即日起至9月底只要是OCARD會員，就可享超值優惠組合價，4杯嚴選高山茶飲品不到兩百元入手。

今夏最夯的話題，莫過羽球男子雙打「聖杯組合麟洋配」，在東京奧運為台灣羽球奪下首面金牌。東方洋行推出的「決勝點in啦」期間限定封膜，強調團結力主打4杯組合，4杯到齊也能拼出勝利的「Taiwan in」。其中，非奶茶類4杯優惠價168元，鮮奶茶類4杯組246元。

東方洋行此次推出的手搖飲中，包括店內人氣商品「東洋鮮奶茶」，完美體現茶葉與鮮乳的調和，濃厚的熟釀滋味加上獨家精選的咖啡豆，有三種層次堆疊；「東洋烏龍」也是回購率最高的飲品之一，茶感細膩深韻，前味蜜香甘甜、後味滑潤順口。

東方洋行 east side west

忠孝信義旗艦店：

地址：台北市信義區忠孝東路五段153號

電話：(02)-2756-5889

微風南山店:

地址：台北市信義區松智路17號B2

電話：0981-653-835

北車微風店:

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

電話：0981-657-837

東方洋行推出「決勝點in啦」期間限定茶飲。圖／東方洋行提供
東方洋行推出「決勝點in啦」期間限定茶飲。圖／東方洋行提供

東京奧運 奶茶 北市

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