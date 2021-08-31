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海瑞溫斯頓 Kaleidoscope、Candy雙系列首聚台北101

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓，Winston Candy系列沙弗萊石、彩色寶石與鑽石戒指，訂價約1,665萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓，Winston Candy系列沙弗萊石、彩色寶石與鑽石戒指，訂價約1,665萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供

台北101週年慶即將開跑，頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓特地於近日再101專賣店上一次帶來萬花筒（Kaleidoscope）與Winston Candy兩個高級珠寶系列，大量運用彩色寶石以達成色彩的鮮艷對比，平均入門價約自265萬起跳，在頂級珠寶領域的價位相對親民，除拓展年輕客群，也帶來色彩與形式的耀眼新意。

全新萬花筒（Winston Kaleidoscope）頂級珠寶本次來台共七件，以高度對稱感與鑲嵌為特色，每一款珠寶皆使用至少四種切工，同時寶石鑲嵌方式並非平面而為立體式，高低起伏不一的線條與光暈折射，近距離側面欣賞更能感受宛如萬花筒的迷人童趣，項鍊並分大中小三種尺寸。價位約自265萬至670萬元不等，全系列皆為獨一無二，也是目前萬花筒系列在台灣最齊全的展出。

Winston Candy系列則因色彩的飽和高度帶來甜美滋味聯想，全系列共15件創作、皆為獨一無二，全數以主石為主視覺、以不同型式堆高，呈現立體的戲劇感。本次來台則共六件（組），入門款則為一只海水藍寶、彩色寶石與鑽石戒指，主石為未經加熱處理的16.46克拉海水藍寶，訂價約310萬元。也由於Winston Candy以糖果為靈感，不同顏色寶石的對比例如一只紫色尖晶石、土耳其石與鑽石戒指，就令人聯想到柔軟滑嫩的奶油蛋糕，同時寶石的彼此映襯更是隱藏亮點，例如一件土耳其石主石的戒指，就在白金戒台內側鑲嵌上整圈晶瑩的海水藍寶，是為其真正擁有者獻上的私人樂趣。

而除了Kaleidoscope與Winston Candy大膽誘客，海瑞溫斯頓（Harry Winston）再加碼一組Emerald Signature頂級珠寶時計，兩者都具備海瑞溫斯頓經典的祖母綠切工、八邊形輪廓，與旋轉式表面上蓋，簡約款共鑲嵌185顆鑽石、158顆藍寶石與一顆0.65克拉藍寶石主石，訂價約170萬，豪華版Ultimate Emerald Signature則鑲嵌333顆鑽石、60顆藍寶石，並可拆卸變為項鍊使用，單主石就為一顆1克拉祖母綠型切工的藍寶石，訂價則約420萬元。

海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列粉紫色剛玉與彩寶項鍊，主石為一顆冷凝氣質的3.89克拉紫色剛玉，並運用黃色剛玉、橄欖石、粉色碧璽、鑽石，營造出奢華魔幻的色彩舞台，訂價約630萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列粉紫色剛玉與彩寶項鍊，主石為一顆冷凝氣質的3.89克拉紫色剛玉，並運用黃色剛玉、橄欖石、粉色碧璽、鑽石，營造出奢華魔幻的色彩舞台，訂價約630萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
宛如糖果般的甜美，正是Winston Candy系列的視覺特色。圖 / 海瑞溫斯頓提供
宛如糖果般的甜美，正是Winston Candy系列的視覺特色。圖 / 海瑞溫斯頓提供
每一件Winston Kaleidoscope頂級珠寶項鍊都使用至少四種切工，並透規律、放射線式的立體視覺，讓珠寶呈現鮮明的戲劇效果。記者釋俊哲 / 攝影
每一件Winston Kaleidoscope頂級珠寶項鍊都使用至少四種切工，並透規律、放射線式的立體視覺，讓珠寶呈現鮮明的戲劇效果。記者釋俊哲 / 攝影
海瑞溫斯頓 Kaleidoscope系列丹泉石與彩寶項鍊，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓 Kaleidoscope系列丹泉石與彩寶項鍊，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
除了大量運用彩色寶石，Winston Candy系列也罕見運用了珍珠，帶來如奶油般的甜美聯想。記者釋俊哲 / 攝影
除了大量運用彩色寶石，Winston Candy系列也罕見運用了珍珠，帶來如奶油般的甜美聯想。記者釋俊哲 / 攝影
錳鋁榴石、沙弗萊石、橄欖石組成的鮮橙、黃、綠組合，也帶有雞尾酒戒的風格聯想，490萬元，另有一組同色彩、寶石形式的耳環則為250萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
錳鋁榴石、沙弗萊石、橄欖石組成的鮮橙、黃、綠組合，也帶有雞尾酒戒的風格聯想，490萬元，另有一組同色彩、寶石形式的耳環則為250萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供

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