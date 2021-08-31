PChome 24h購物攜手甜點控　限量推獨家聯名中秋禮盒

一年一度的中秋節即將到來，瞄準中秋送禮商機，PChome 24h購物今年獨家攜手全台首家甜點電商平台「甜點控」，推出「肉桂捲」、「英式司康」兩款聯名限定中秋禮盒，即日起開放限量預購，提供消費者新穎特別的送禮選擇。

滿足甜點愛好者的味蕾，PChome 24h購物、「甜點控」聯名中秋禮盒網羅多家名店人氣甜點，「Fika生活．肉桂捲中秋禮盒」一盒6入、售價1,199元，囊括一上架即被掃空、具有台北第一好吃肉桂捲美稱「Fly cafe」主打的「蒼蠅哥肉桂捲」，以及休習日、在隱巷、松柏農、鉄山等超夯店家；「英式經典．司康中秋禮盒」一盒8入、售價890元，搜羅悄悄好食、壹玖木巷、貝克宅、日浮等8大神級司康名店，消費者可一次品嚐多款經典必吃的秒殺夯品，在月圓人團圓的美好佳節，也能感受滿滿的幸福好滋味。 PChome X 甜點控「Fika生活．肉桂捲中秋禮盒」，一盒6入、售價1,199元。圖／PChome 24h購物提供 PChome X 甜點控「英式經典．司康中秋禮盒」，一盒8入、售價890元。圖／PChome 24h購物提供 PChome X 甜點控「英式經典，司康中秋禮盒」，一盒8入、售價890元。圖／PChome 24h購物提供