吃到飽！SEA TO SKY中秋高空海陸大餐秀疫苗接種卡85折

信義區高空海鮮餐酒吧SEA TO SKY,今年中秋連假(9月18、19、20日)午晚餐時段推出「中秋霸氣BBQ高空海陸大餐」,提供「海陸美味吃到飽」套餐;每位3,300元+10%;12歲以下兒童,每位1,650元+10%;5歲以下孩童免費。內用秀出COVID-19疫苗接種黃卡,凡接種1劑者,即可享結帳總金額85折優惠。

「海陸美味吃到飽」套餐內容包括USDA PRIME牛排、西班牙海鮮飯、烤肉串、綜合生魚片、螃蟹海膽捲、干貝、草蝦、白蝦、鮭魚味噌湯、烤棉花糖…等海陸美味,都可無限續點。另有「霸氣海鮮盤(每桌限量一盤),包含鮮嫩生、蛤蠣、秘漬生魚、淡菜、透抽…等」。中秋連假更加贈「頂級烤海鮮(每位限量)」,內容包含帝王蟹腳(每位1隻)、 龍蝦(每位半隻) 烤生蠔及牛奶貝(每位各1個)。

「中秋霸氣BBQ高空海陸大餐」供應期間,還有「啤酒頭釀造聯名特別款」啤酒,提供無限暢飲;「SEA TO SKY精選調酒」、中秋限定款紅白酒、精選果汁汽水,也可盡情無限暢飲。

SEA TO SKY戶外用餐區緊鄰台北101夜景及微風南山,室內則可完整欣賞大直地區及松山機場燦爛景色,都享有外輕鬆寫意的用餐氛圍。訂位時可選擇「戶外用餐區」或「室內用餐區」;不過戶外用餐區會因氣候因素決定是否開放,可於訂位前撥打專線詢問。