快訊

直播／今增3本土病例集中雙北 另添1境外、1死

錢櫃月虧8千萬 老董練台生不知所措嘆：大企業也不堪停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃到飽！SEA TO SKY中秋高空海陸大餐秀疫苗接種卡85折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
SEA TO SKY中秋霸氣BBQ高空海陸大餐，提供BBQ烤肉串吃到飽。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY中秋霸氣BBQ高空海陸大餐，提供BBQ烤肉串吃到飽。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

信義區高空海鮮餐酒吧SEA TO SKY，今年中秋連假（9月18、19、20日）午晚餐時段推出「中秋霸氣BBQ高空海陸大餐」，提供「海陸美味吃到飽」套餐；每位3,300元+10%；12歲以下兒童，每位1,650元+10%；5歲以下孩童免費。內用秀出COVID-19疫苗接種黃卡，凡接種1劑者，即可享結帳總金額85折優惠。

「海陸美味吃到飽」套餐內容包括USDA PRIME牛排、西班牙海鮮飯、烤肉串、綜合生魚片、螃蟹海膽捲、干貝、草蝦、白蝦、鮭魚味噌湯、烤棉花糖…等海陸美味，都可無限續點。另有「霸氣海鮮盤（每桌限量一盤），包含鮮嫩生、蛤蠣、秘漬生魚、淡菜、透抽…等」。中秋連假更加贈「頂級烤海鮮（每位限量）」，內容包含帝王蟹腳（每位1隻）、 龍蝦（每位半隻） 烤生蠔及牛奶貝（每位各1個）。

「中秋霸氣BBQ高空海陸大餐」供應期間，還有「啤酒頭釀造聯名特別款」啤酒，提供無限暢飲；「SEA TO SKY精選調酒」、中秋限定款紅白酒、精選果汁汽水，也可盡情無限暢飲。

SEA TO SKY戶外用餐區緊鄰台北101夜景及微風南山，室內則可完整欣賞大直地區及松山機場燦爛景色，都享有外輕鬆寫意的用餐氛圍。訂位時可選擇「戶外用餐區」或「室內用餐區」；不過戶外用餐區會因氣候因素決定是否開放，可於訂位前撥打專線詢問。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SEA TO SKY戶外用餐區景觀。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY戶外用餐區景觀。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「中秋霸氣BBQ高空海陸大餐」供應期間，限定款調酒可無限暢飲。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「中秋霸氣BBQ高空海陸大餐」供應期間，限定款調酒可無限暢飲。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY戶外用餐區緊鄰台北101夜景及微風南山。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY戶外用餐區緊鄰台北101夜景及微風南山。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
中秋霸氣BBQ高空海陸大餐，限時供應。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
中秋霸氣BBQ高空海陸大餐，限時供應。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋 海鮮 套餐

延伸閱讀

雲林良品中市行銷 搶攻中秋節商機

鳴日號飲食解封！「最奢華鐵路便當」首度曝光

洛縣抗議疫苗強制接種集會 反對者喊「白痴」

網家 設中秋送禮專區

相關新聞

吃到飽！SEA TO SKY中秋高空海陸大餐秀疫苗接種卡85折

信義區高空海鮮餐酒吧SEA TO SKY，今年中秋連假（9月18、19、20日）午晚餐時段推出「中秋霸氣BBQ高空海陸大...

開學PP隔板也環保 防疫後可組裝變成收納櫃

9月1日即將開學，學生重返校園後，用餐時間的個人隔板成為必要防疫物資。台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵...

提早對抗老化！蘭蔻推超未來安瓶、蘭芝撫紋小藍瓶

面對各種生活壓力與污染，肌膚更要提早做抗老保養，蘭蔻推出超未來肌因活性安瓶，擁有98%超高濃度，要擊退肌膚5大問題；蘭芝...

高雄巨蛋周邊美食臥虎藏龍！日、港、韓料理 浮誇炙燒海鮮丼沒訂位吃不到

巨蛋裡的美食街都吃膩了嗎？除了瑞豐夜市，附近還有超多美食可不要錯過啦！

最後5天！善導寺站40年「以馬內利鮮魚湯」要搬家了

愛吃魚湯的民眾，可別跑錯了！鄰近台北善導寺捷運站、華山文創園區的「以馬內利鮮魚湯」，在8月31日宣佈，經歷40多個歲月風...

慶開學！肯德基「4款套餐方案」最高現省208 只賣28天

在新冠肺炎疫情趨緩之後，全台終於迎來重返校園的開學季。「肯德基」自即日起限時推出開學慶祝優惠，4大優惠組合方案最低6折起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。