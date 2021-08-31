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開學PP隔板也環保 防疫後可組裝變成收納櫃
9月1日即將開學，學生重返校園後，用餐時間的個人隔板成為必要防疫物資。台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵線框防疫隔板」，隔板未來脆化或是不使用後，還能組裝變成收納家具櫃，落實環保永續的精神。
台中市神岡區經營47年的旭利公司，從事紙箱與彩盒製造，多年來進行各種紙器結構與加工原理的研發，近年研發PP複合鐵線框材質的自組式收納家具，並於2005年外銷至美國，銷量不錯。
各級學校即將開學，為了因應防疫，防疫隔板需求大增。神圳國中校長劉夏豪請來當地的旭利公司研發隔板，由於時間緊迫，新研發產品，再開模製造恐來不及，決定利用既有的PP複合鐵線框組成防疫隔板，用餐後不僅能摺疊起來收納於書桌內，疫情後也可以組裝成收納家具櫃，相當環保。
台中市神圳國中及圳堵國小目前皆有訂購PP複合鐵線框防疫隔板。神圳國中國中校長劉夏豪說，PP複合鐵線框防疫隔板不僅具有防護措施，也不容易傾倒，未來學生還可以在隔板上彩繪圖案，變身成家具收納物品，兼具實用功能與環保性。
旭利公司總經理陳炳松表示，疫情過後，防疫隔板的回收恐成為一大問題。PP複合鐵線框防疫隔板可以永續再利用，當PP板脆化或損壞時，可將鐵線框體回收重複使用，崁入紙板代替，化腐朽為神奇，再創造0廢棄的產品生命；未來也會改良PP板為透明壓克力板，並增加其高度，讓學生用餐之外，也能運用在課堂防疫。
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