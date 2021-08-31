快訊

直播／今AZ明BNT 兩天多少疫苗到貨？指揮中心14:00說明

錢櫃月虧8千萬 老董練台生不知所措嘆：大企業也不堪停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學PP隔板也環保 防疫後可組裝變成收納櫃

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵線框防疫隔板」。記者余采瀅／攝影
台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵線框防疫隔板」。記者余采瀅／攝影

9月1日即將開學，學生重返校園後，用餐時間的個人隔板成為必要防疫物資。台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵線框防疫隔板」，隔板未來脆化或是不使用後，還能組裝變成收納家具櫃，落實環保永續的精神。

台中市神岡區經營47年的旭利公司，從事紙箱與彩盒製造，多年來進行各種紙器結構與加工原理的研發，近年研發PP複合鐵線框材質的自組式收納家具，並於2005年外銷至美國，銷量不錯。

各級學校即將開學，為了因應防疫，防疫隔板需求大增。神圳國中校長劉夏豪請來當地的旭利公司研發隔板，由於時間緊迫，新研發產品，再開模製造恐來不及，決定利用既有的PP複合鐵線框組成防疫隔板，用餐後不僅能摺疊起來收納於書桌內，疫情後也可以組裝成收納家具櫃，相當環保。

台中市神圳國中及圳堵國小目前皆有訂購PP複合鐵線框防疫隔板。神圳國中國中校長劉夏豪說，PP複合鐵線框防疫隔板不僅具有防護措施，也不容易傾倒，未來學生還可以在隔板上彩繪圖案，變身成家具收納物品，兼具實用功能與環保性。

旭利公司總經理陳炳松表示，疫情過後，防疫隔板的回收恐成為一大問題。PP複合鐵線框防疫隔板可以永續再利用，當PP板脆化或損壞時，可將鐵線框體回收重複使用，崁入紙板代替，化腐朽為神奇，再創造0廢棄的產品生命；未來也會改良PP板為透明壓克力板，並增加其高度，讓學生用餐之外，也能運用在課堂防疫。

台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵線框防疫隔板」，防疫使用外，還能組裝變成收納家具櫃，落實環保永續的精神。記者余采瀅／攝影
台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵線框防疫隔板」，防疫使用外，還能組裝變成收納家具櫃，落實環保永續的精神。記者余采瀅／攝影
PP複合鐵線框防疫隔板可以永續再利用，當PP板脆化或損壞時，可將鐵線框體回收重複使用，崁入紙板代替，再創造0廢棄的產品生命。記者余采瀅／攝影
PP複合鐵線框防疫隔板可以永續再利用，當PP板脆化或損壞時，可將鐵線框體回收重複使用，崁入紙板代替，再創造0廢棄的產品生命。記者余采瀅／攝影

台中市 疫情 返校

延伸閱讀

台東做好開學準備 教育處：教職人員9成9已接種疫苗

公路客運防疫措施均確實執行 中秋連假可安心搭乘

史上最長暑假完結篇！七成爸媽普天同慶歡呼解脫 四成孩只想繼續賴在家

全國中小學即將開學 學校全力備戰防疫

相關新聞

吃到飽！SEA TO SKY中秋高空海陸大餐秀疫苗接種卡85折

信義區高空海鮮餐酒吧SEA TO SKY，今年中秋連假（9月18、19、20日）午晚餐時段推出「中秋霸氣BBQ高空海陸大...

開學PP隔板也環保 防疫後可組裝變成收納櫃

9月1日即將開學，學生重返校園後，用餐時間的個人隔板成為必要防疫物資。台中市旭利紙器公司與神圳國中合作，推出「PP複合鐵...

提早對抗老化！蘭蔻推超未來安瓶、蘭芝撫紋小藍瓶

面對各種生活壓力與污染，肌膚更要提早做抗老保養，蘭蔻推出超未來肌因活性安瓶，擁有98%超高濃度，要擊退肌膚5大問題；蘭芝...

高雄巨蛋周邊美食臥虎藏龍！日、港、韓料理 浮誇炙燒海鮮丼沒訂位吃不到

巨蛋裡的美食街都吃膩了嗎？除了瑞豐夜市，附近還有超多美食可不要錯過啦！

最後5天！善導寺站40年「以馬內利鮮魚湯」要搬家了

愛吃魚湯的民眾，可別跑錯了！鄰近台北善導寺捷運站、華山文創園區的「以馬內利鮮魚湯」，在8月31日宣佈，經歷40多個歲月風...

慶開學！肯德基「4款套餐方案」最高現省208 只賣28天

在新冠肺炎疫情趨緩之後，全台終於迎來重返校園的開學季。「肯德基」自即日起限時推出開學慶祝優惠，4大優惠組合方案最低6折起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。