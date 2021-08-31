提早對抗老化！蘭蔻推超未來安瓶、蘭芝撫紋小藍瓶

面對各種生活壓力與污染，肌膚更要提早做抗老保養，蘭蔻推出超未來肌因活性安瓶，擁有98%超高濃度，要擊退肌膚5大問題；蘭芝新推出完美新生超級A醇撫紋精萃，暱稱撫紋小藍瓶，搭配超級A醇，解決肌膚問題。

蘭蔻最有名的小黑瓶超未來肌因賦活露，以微生態修護專利，讓肌膚找回青春能量，8月新推出含有98%阿魏酸活性成分的超未來肌因活性安瓶，強調重組肌膚的微生態。外層保養含以蘭蔻修護成分，包括比菲德氏菌、酵母菌、乳酸菌等，加強肌膚緊實與細緻度，並補充甘露醣、葡寡醣與果寡醣，讓安瓶展現更好的修護力。

內層保養則有濃度98%阿魏酸，增加肌膚緊實度，解決泛紅、粉刺、毛孔粗大等問題，包裝採用「真空保鮮」包裝，使用時才會將兩層活性成份混合，早晚都能使用，作為急救用途。