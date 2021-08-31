慶開學！肯德基「4款套餐方案」最高現省208　只賣28天

在新冠肺炎疫情趨緩之後，全台終於迎來重返校園的開學季。「肯德基」自即日起限時推出開學慶祝優惠，4大優惠組合方案最低6折起，從個人方案到多人共享方案皆有，讓同學們可以享受炸雞桶、咔啦雞腿堡等不同餐點的優惠。

自2021年8月31日起至9月27日止，全台肯德基餐廳共推出4種「開嗑」組合。「5塊炸雞桶餐＋2杯百事可樂（中）」，原價279元，特價225元；「4塊炸雞＋2份香酥脆薯（小）、2份勁爆雞米花（小）及2杯百事可樂（小）」，原價418元，特價只要259元。