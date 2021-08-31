慶開學！肯德基「4款套餐方案」最高現省208 只賣28天
在新冠肺炎疫情趨緩之後，全台終於迎來重返校園的開學季。「肯德基」自即日起限時推出開學慶祝優惠，4大優惠組合方案最低6折起，從個人方案到多人共享方案皆有，讓同學們可以享受炸雞桶、咔啦雞腿堡等不同餐點的優惠。
自2021年8月31日起至9月27日止，全台肯德基餐廳共推出4種「開嗑」組合。「5塊炸雞桶餐＋2杯百事可樂（中）」，原價279元，特價225元；「4塊炸雞＋2份香酥脆薯（小）、2份勁爆雞米花（小）及2杯百事可樂（小）」，原價418元，特價只要259元。
針對個人用餐，也有下午解饞自己吃組合，「肯德基經典咔啦雞腿堡＋香酥脆薯（小）、勁爆雞米花（小）搭配百事可樂（小）」，原價202元，優惠價125元。另外「6塊炸雞桶餐、2包香酥脆薯（中）、勁爆雞米花（大）和3杯百事可樂（中）」的組合，原價567元、特價359元，一口氣可省下208元。（4種方案均不適用第三方外送平台）
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