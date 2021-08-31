EMU900型一卡通立體卡熱銷 台鐵再推2800組售完即絕版

擁有最美區間車之稱的台鐵EMU900型，上路以來話題不斷，也是不少鐵道迷心中必追的列車之一，為此，台鐵和一卡通合作，推出「EMU900型立體造型一卡通」，首波在台鐵夢工場網路商店獨賣，就創下46秒完售的秒殺紀錄。

台鐵表示，目前已和一卡通公司協調，加碼代銷2800組，本次同步開放台鐵門市和網路商店分流銷售，預計9月3日(星期五)上午10點半起同步開賣，每人每次限購3組，首波沒搶到的卡迷，敬請把握這次機會，限量售完為止，絕版不再製作。

至於販售通路及銷售數量如下：台鐵夢工場台北店150組、台鐵便當台中店300組、台鐵夢工場松山店150組、高雄販賣台300組、台鐵夢工場南港店150組、台鐵夢工場花蓮店150組、台北2號店150組、台鐵夢工場台東店150組、板橋販賣台150組，以及台鐵夢工場網路商店1150組。

台鐵提醒，實體門市依防疫規定管控室內外人流總量，請購物民眾依序維持排隊間距，遵守防疫相關規定。