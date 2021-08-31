快訊

末代指考錄取率近98％創歷史新高 700人落榜近10年最少

傳百萬AZ疫苗下午從泰國運抵台灣 指揮中心給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

EMU900型一卡通立體卡熱銷 台鐵再推2800組售完即絕版

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵和一卡通合作，推出「EMU900型立體造型一卡通」，首波在台鐵夢工場網路商店獨賣，就創下46秒完售的秒殺紀錄。圖／台鐵提供
台鐵和一卡通合作，推出「EMU900型立體造型一卡通」，首波在台鐵夢工場網路商店獨賣，就創下46秒完售的秒殺紀錄。圖／台鐵提供

擁有最美區間車之稱的台鐵EMU900型，上路以來話題不斷，也是不少鐵道迷心中必追的列車之一，為此，台鐵和一卡通合作，推出「EMU900型立體造型一卡通」，首波在台鐵夢工場網路商店獨賣，就創下46秒完售的秒殺紀錄。

台鐵表示，目前已和一卡通公司協調，加碼代銷2800組，本次同步開放台鐵門市和網路商店分流銷售，預計9月3日(星期五)上午10點半起同步開賣，每人每次限購3組，首波沒搶到的卡迷，敬請把握這次機會，限量售完為止，絕版不再製作。

至於販售通路及銷售數量如下：台鐵夢工場台北店150組、台鐵便當台中店300組、台鐵夢工場松山店150組、高雄販賣台300組、台鐵夢工場南港店150組、台鐵夢工場花蓮店150組、台北2號店150組、台鐵夢工場台東店150組、板橋販賣台150組，以及台鐵夢工場網路商店1150組。

台鐵提醒，實體門市依防疫規定管控室內外人流總量，請購物民眾依序維持排隊間距，遵守防疫相關規定。

此外，台鐵也延長加購優惠活動，9月3日至9月30日活動期間，只要購買EMU900型立體造型一卡通，即可以優惠價格購買EMU900系列指定商品：造型毛巾、筆袋、隨身碟64G、口罩套、領帶、T恤、微型積木、背心、造型水、立體拼木。加購商品每筆訂單每項限加購6個，售完為止。

台鐵和一卡通合作，推出「EMU900型立體造型一卡通」，首波在台鐵夢工場網路商店獨賣，就創下46秒完售的秒殺紀錄。圖／台鐵提供
台鐵和一卡通合作，推出「EMU900型立體造型一卡通」，首波在台鐵夢工場網路商店獨賣，就創下46秒完售的秒殺紀錄。圖／台鐵提供

台鐵 一卡通 鐵道迷

延伸閱讀

寶可夢高級球3D造型卡「限時不限量」預購 售價350元

桃園好市券第二期登記開跑 2小時湧入近2.8萬人

寶可夢高級球現身 9月1日起全家便利商店搶先預購

寶可夢高級球再變身造型悠遊卡！9月1日起全家搶先預購

相關新聞

來恆春 聽月琴 泡美人湯

聯合報系有行旅企畫「台灣最後的桃花源─恆春半島」旅程。位於屏東牡丹鄉的森林湖畔Villa，占地七千餘坪，由萬棵林木與護城...

慶開學！肯德基「4款套餐方案」最高現省208　只賣28天

在新冠肺炎疫情趨緩之後，全台終於迎來重返校園的開學季。「肯德基」自即日起限時推出開學慶祝優惠，4大優惠組合方案最低6折起...

EMU900型一卡通立體卡熱銷 台鐵再推2800組售完即絕版

擁有最美區間車之稱的台鐵EMU900型，上路以來話題不斷，也是不少鐵道迷心中必追的列車之一，為此，台鐵和一卡通合作，推出...

幸福企業掛保證！這瑞士品牌員工90%都認同

自2020年初以來，新冠疫情衝擊全世界，尤其在經濟、民生帶來嚴峻考驗。然而瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）逆勢成長，二度獲得...

連續30天「買一晚送一晚」！訂台南晶英、送捷絲旅台南

台南晶英喜迎開幕7周年，攜手甫開幕的集團風格旅店「捷絲旅台南十鼓館」，祭出買一晚送一晚的超值優惠，「1+1」在地住房專案...

外帶85折！9款「公斤級」中秋烤肉禮盒 在家爽吃和牛

隨著中秋節即將到來，王品的瘋美食購物網，以及旗下的肉次方、原燒，各推出不同的烤肉禮盒方案，還有早鳥、外帶85折等不同優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。