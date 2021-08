幸福企業掛保證！這瑞士品牌員工90%都認同

自2020年初以來,新冠疫情衝擊全世界,尤其在經濟、民生帶來嚴峻考驗。然而瑞士鐘表品牌萬國表(IWC)逆勢成長,二度獲得卓越職場(Great Place to Work®)認證,並在靈活度(Flexibility as an employer)、溝通(Communication)、多樣性(Diversity and inclusion)三項評量中有提升,因而成為讓內部員工也認可的「幸福企業」。

總部位於美國舊金山的「卓越職場(Great Place to Work®)」,每年在全球約50個國家或地區展開業務,進行匿名的網路線上調查。「在COVID-19流行期間,我們展示了身為雇主的靈活度,在數日內成功轉換為在家工作。我們還在很短的時間內為表廠員工擬定並實施了有效的保護措施。在這個困難時期我們與全球團隊保持溝通、還能激勵員工,證明我們克服了另一次的挑戰。」萬國表人事長(Chief People Officer)René Behr如是解釋。

根據Great Place to Work調查結果,有86%的IWC員工認為,他們的整體工作環境出色,同時IWC在不分性取向、國籍、種族和身體或精神殘疾的平等待遇方面的高得分,讓其在「多樣性和包容性」同樣表現優秀。除此之外,約有90%的員工認同樂於告訴他人他們在IWC工作(I'm proud to tell others I work here),以及他們身處於組織中感到自在舒適(When you join the organisation, you are made to feel welcome.),並有84%的員工認同職場環境友善(This is a friendly place to work.),以及86%的員工認同企業治理考慮周延(Taking everything into account, I would say this is a great place to work.)。