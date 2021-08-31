幸福企業掛保證！這瑞士品牌員工90%都認同
自2020年初以來，新冠疫情衝擊全世界，尤其在經濟、民生帶來嚴峻考驗。然而瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）逆勢成長，二度獲得卓越職場（Great Place to Work®）認證，並在靈活度（Flexibility as an employer）、溝通（Communication）、多樣性（Diversity and inclusion）三項評量中有提升，因而成為讓內部員工也認可的「幸福企業」。
總部位於美國舊金山的「卓越職場（Great Place to Work®）」，每年在全球約50個國家或地區展開業務，進行匿名的網路線上調查。「在COVID-19流行期間，我們展示了身為雇主的靈活度，在數日內成功轉換為在家工作。我們還在很短的時間內為表廠員工擬定並實施了有效的保護措施。在這個困難時期我們與全球團隊保持溝通、還能激勵員工，證明我們克服了另一次的挑戰。」萬國表人事長（Chief People Officer）René Behr如是解釋。
根據Great Place to Work調查結果，有86%的IWC員工認為，他們的整體工作環境出色，同時IWC在不分性取向、國籍、種族和身體或精神殘疾的平等待遇方面的高得分，讓其在「多樣性和包容性」同樣表現優秀。除此之外，約有90%的員工認同樂於告訴他人他們在IWC工作（I'm proud to tell others I work here），以及他們身處於組織中感到自在舒適（When you join the organisation, you are made to feel welcome.），並有84%的員工認同職場環境友善（This is a friendly place to work.），以及86%的員工認同企業治理考慮周延（Taking everything into account, I would say this is a great place to work.）。
從1868年成立於瑞士的萬國表（IWC），以生產軍事風格、精緻、具鮮明運動感的高級時計聞名，總部與工廠則位於德語區的沙夫豪森（Schaffhausen），目前在全球擁有約1,400名員工；值得一提的是，除了2019年獲得卓越職場認證，IWC並在2020年獲得「最佳大型工作職場」類別中瑞士排名第7，也是唯一上榜的鐘表品牌。
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