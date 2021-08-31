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連續30天「買一晚送一晚」！訂台南晶英、送捷絲旅台南
台南晶英喜迎開幕7周年，攜手甫開幕的集團風格旅店「捷絲旅台南十鼓館」，祭出買一晚送一晚的超值優惠，「1+1」在地住房專案即日起至9月30日，凡於台南晶英酒店官網訂房，即贈送捷絲旅台南十鼓館住宿券乙張，兩人成行不含早餐5,999元起，另有多款加碼，包含銅板價77元加價房型升等、777元加購精緻中西式早餐。
推薦旅人可以規劃3天2夜輕旅行，第一晚大啖舊城區的美食小吃，沈浸於古城浪漫氛圍，第二晚放慢腳步到捷絲旅台南十鼓館享受城郊的遼闊與寧靜。
台南晶英酒店位於繁華的市中心，步行可達保安路、國華街等一級小吃戰區，轉個彎也能到司法博物館、臺南美術館等古蹟景點洞察歷史脈絡，寬敞的12坪海東客房與全台南最多人打卡的露天泳池，更是讓飯店連續多年攻佔府城住宿排行首選。
首座復古以糖廠為主題的時尚旅店捷絲旅台南十鼓館，專案搭配11坪「鼓迎家庭客房」兩大床，在房內就能充分感受南國暖陽與寬廣視野，此外，捷絲旅台南十鼓館超過七成以上的房間設有陽台，客房設計從磨石子洗手台、舊時糖廠獨有的凡爾筏輪掛勾到金屬網隔間等元素，看出經典靈魂在新式樣貌下創意呈現，加上身為全台第一間設有戶外泳池的捷絲旅，讓旅客刻意遠離城市喧囂，被綠意圍繞的度假環境更有感。
台南晶英酒店生日慶「1+1」在地聯賣住房專案，限定平日周日至周四入住，使用期限至2022年1月28日。兩間飯店分別座落府城不同角落，約需20分鐘車程。
台南晶英酒店：(06) 390-3000
地址：台南市中西區和意路1號
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