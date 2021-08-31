居家花式咖啡 輕鬆特調專屬風味
因為疫情影響，居家上班的這段時間，再度興起「儀式感」一詞，不少人把家裡打造成咖啡廳氛圍，比辦公室還舒適，搭配每日睡醒一杯咖啡作為醒腦儀式，也間接開啟居家研磨咖啡的療鬱時光，除了一般美式或拿鐵，居家磨煮咖啡，其實也更有機會客製出自己專屬的咖啡口感，對此，推動台灣創意咖啡文化的重要推手之一，同時擁有24年以上咖啡師經歷的林東源老師，走遍了國內、外咖啡產地，也擔任過國際咖啡競賽評審，他表示台灣特有農產與在地文化，尤其咖啡職人精神也是世界排名前茅，其實更適合挖掘咖啡的多種可能，也讓他一路不遺餘力向下扎根，帶領在地團隊玩出咖啡的多元與創意，而他也鼓勵一般民眾可以用咖啡玩花式，享受類似調酒的體驗樂趣。
想從家裡體驗花式咖啡，其實非常簡單，一台磨豆機搭配簡易手沖設備，東源老師說其實光是一種黑咖啡，透過不同器具和溫度，就可以喝到非常多種層次的味道，而咖啡本身就是一種漿果，也很適合混搭果汁或氣泡飲，咖啡的酸碰到飲品的甜，竟意外契合，尾韻也很清爽，此外，目前也有許多品牌看見這樣的消費趨勢紛紛推出新品，如近期上嘖嘖募資的oceanrich G2自動錐刀磨豆機，同樣主打希望居家就能簡單喝到好咖啡的族群，因此在設計上，相對輕巧，五段式自動研磨操作也很直覺，讓東源老師團隊體驗後，也讚譽其研磨的粒徑集中，甜感明顯層次分明，也很適合一般咖啡族入門使用。
東源老師也是17年知名咖啡廳GABEE的創辦人，即使在咖啡產業已經是大師級，東源老師仍不放棄追求創新，也因此GABEE如其理念，歷久彌新，不斷帶給消費者新的體驗，這也是老師入行的初心，重視咖啡帶給人的感受，他也認為一杯幸福感的咖啡，是能讓人暫時擺脫現實的煩腦，單純的跳入感官的享受，和自己開啟美好的對話。喜歡喝咖啡的民眾，不妨也在家玩出自己專屬的花式咖啡。
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