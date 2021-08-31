加零睽違再現 「BACK TO 70’S」西洋金曲演唱會蓄勢待發

歌迷們久等了，隨著疫情逐漸趨緩，近日也傳出本土加零的好消息，「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」有機會成為疫情趨緩之後，第一個千人演唱會的演出，主辦單位正重整旗鼓、蓄勢待發。除了原先的「二王二后」沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳四位金曲唱將，主辦單位再加碼邀請「華語歌壇搖滾教母」金智娟和「台灣首席爵士女王」官靈芝一起在台中同台，演唱多首70年代西洋經典好歌，引領大家進入懷舊的時光機， udn售票網 現正熱賣中！

在本屆金曲獎向羅大佑致敬、演唱〈野百合也有春天〉的「華語歌壇搖滾教母」金智娟，當年靠著一首搖滾曲風的〈就在今夜〉搭配超高辨識度的沙啞嗓音，震驚華語歌壇；從小便在父親耳濡目染下，開始聽起西洋音樂。高二歷經父親驟逝後，更常常透過音樂來懷念父親。從高中玩樂團到成為駐唱歌手，在加入丘丘合唱團後，一鳴驚人得到加入滾石的機會。其後更讓製作人李宗盛，為她寫了一首訴說自己故事的〈飄洋過海來看你〉，進成為華語樂壇上永遠傳唱的經典。這次參與「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」台中場演出，金智娟將透過她獨特的嗓音，唱出那些屬於她、屬於你、也屬於我們的故事。

在第32屆金曲獎獻聲的「娃娃」金智娟，也將加入台中場演出。攝影／記者徐兆玄