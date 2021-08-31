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高雄巨蛋周邊美食臥虎藏龍！日、港、韓料理 浮誇炙燒海鮮丼沒訂位吃不到

聯合新聞網 / MENU美食誌

巨蛋裡的美食街都吃膩了嗎？除了瑞豐夜市，附近還有超多美食可不要錯過啦！

I'm Kimchi

南屏路297號

在高雄有兩間分店、台北有一間分店的 I'm Kimchi 總店就在巨蛋附近啦！多人聚餐超推薦點拼盤set，有韓式炸雞、義大利麵、飯糰、薯條等！炸雞多汁好吃，口味鹹甜夠味！也有推出個人拼盤系列，防疫期間也可以快樂吃！建議先訂位哦！（MENU美食誌ting提供）

食獻 Donburi & Bar

正心街8號

近期新開幕的丼飯店，剛開幕就要訂位才吃得到啦！必吃炙燒海鮮丼，干貝、鮮蝦、鮭魚至稍後香氣四溢！加上鮭魚卵、蟹肉與海葡萄點綴超滿足！每份餐點會附上茶碗蒸和飲料，CP值很不錯！還有多種啤酒跟調酒，吃美食也吃氣氛！（MENU美食誌e7eat8。一起吃吧！提供）

翠王香港茶餐廳

明誠二路366號

來自香港主廚的道地港味！必吃黯然銷魂飯，自製叉燒與蛋液融合出好滋味！叉燒大塊軟嫩，如果覺得一顆蛋不夠，那就來碗邪惡三眼銷魂飯！三顆半熟蛋絕對讓你吃個夠！撒尿牛丸爽口彈牙還會爆漿！絲襪奶茶包裝超可愛，許多人為了貓咪造型而來！（MENU美食誌Yuan_eat_life提供）

日和珈琲 GoodVibe Coffee

新上街307巷2號1樓

有著懷舊外觀與深綠色地磚的民宅風咖啡廳，咖啡、飲品跟甜點都很平價！丹麥厚吐司系列的鹹口味很受歡迎，海苔明太子的鹹香味，讓人一下就嗑光！最近開放內用推出了三種口味的巴斯克乳酪蛋糕，趕快去嚐鮮吧！（MENU美食誌Karen金魚腦吃貨日常提供）

胡桃家餐桌 Olive Green 小餐桌

南屏路372號

鄰近瑞豐夜市的鄉村風餐廳，販售咖哩飯、烏龍麵、丼飯，還有烤蜜糖吐司等。咖哩配料豐富又很濃郁，裡頭居然吃得到年糕！法式焦糖布丁脆餅烤蜜糖吐司必點，厚吐司蓬鬆柔軟，加上布丁跟脆餅層次超豐富！（MENU美食誌ab031222提供）

東門茶樓

東門路445號

想吃甜點？豆花、霜淇淋、雪花冰、小塔跟瑪德蓮這裡都有！極盛抹茶雪花冰是抹茶控必吃，雪花冰有濃郁抹茶味，抹茶冰淇淋口味偏甜一點，白玉跟抹茶圓軟Q有嚼勁！現在還有套餐系列，甜品搭配甜塔+飲料只要200元！（MENU美食誌愛吃抹鬼提供）

Manniu慢牛創意牛肉料理

至真路252號

這間創意料理的異國口味超多，有泰式、馬來西亞、紐西蘭、阿根廷、匈牙利等等！價格也比一般的異國料理餐廳平價！這道匈牙利番茄牛肉燉飯醬汁酸甜且蕃茄味濃郁，牛肋條軟嫩帶勁！起司牛肉甜甜圈飯的特殊造型也很值得一試！（MENU美食癌末女孩的美食天堂提供）  

 

不老壽司

立文路77號

說到高雄壽司應該不少人都會想到不老壽司！生意很好，建議先訂位哦！每天小黑板會有不同的限量商品。全炙燒握壽司用料新鮮，炙烤的香氣將魚肉的油脂逼出！鮮蝦上還擺上鮭魚卵！餐點跟服務都維持一定的水準！ （MENU美食誌提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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美食誌 壽司 鮭魚 高雄市

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