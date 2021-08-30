外帶85折！9款「公斤級」中秋烤肉禮盒 在家爽吃和牛

隨著中秋節即將到來，王品的瘋美食購物網，以及旗下的肉次方、原燒，各推出不同的烤肉禮盒方案，還有早鳥、外帶85折等不同優惠。至於築間餐飲集團旗下的「本格燒肉」、「燒肉SMILE」，也推出2款重1.2公斤的燒肉套餐，讓民眾居家也能輕鬆品嚐燒肉滋味。

王品瘋美食購物網針對中秋推出3款燒烤組合，9月5日前可享早鳥優惠，限量500組。「王品嚴選宅家燒烤組（PRO夢幻雙和牛組）」內含有澳洲M8+法蘭克牛排及和牛板腱，還有美國Choice特級肋眼牛排、美國Choice特級翼板、紐西蘭草飼老饕牛舌等肉品，總重1.95公斤，原價3,799元，早鳥價3,225元。

另外「王品嚴選宅家燒烤組（L）」則有美國Prime霜降牛排、美國Choice特級肋眼牛排、美國Choice經典紐約客牛排、美國Choice無骨牛小排燒烤肉片、美國Choice翼板燒烤肉片等5種肉品，總重近2公斤，每套2,710元，早鳥價2,299元。「王品嚴選宅家燒烤組（S）」集結美國Choice經典紐約客牛排、美國Choice無骨牛小排燒烤肉片、美國Choice韓式胸腹肉燒烤肉片，重1.5公斤，每套1,888元，早鳥價1,599元。

「肉次方」推出「好秋夯肉圍聚禮盒」，內含溼式熟成2CM肋眼牛排、每頭牛僅有1%橫膈膜、經典牛舌、經典安格斯黑牛、椒鹽牛肋條、經典胸腹牛、經典翼板牛、帶骨牛小排，還有厚到1.2CM戰斧豬排、加拿大松阪豬、椒鹽豬里肌，鮮嫩椒鹽雞腿肉、椒鹽雞軟骨與9款烤物野菜，每套1,588元，9月13日前享1,488元早鳥優惠價，再贈KIRIN一番搾及冰結鳳梨調酒。「原燒」則推出和牛盛宴烤肉禮盒、鑽切牛雙人烤肉禮盒、經典牛雙人烤肉禮盒等3種選擇，各以不同的主題肉品搭配時蔬與佐料，售價1,150～2,088元不等，9月1日至9月30日期間，還可享外帶85折優惠。