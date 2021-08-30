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外帶85折！9款「公斤級」中秋烤肉禮盒 在家爽吃和牛

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
王品嚴選中秋宅家燒烤組（PRO雙和牛），選用澳洲M8+法蘭克牛排及和牛板腱等肉品，重1.95公斤，每套原價3,799元，早鳥價3,225元。圖／王品提供
王品嚴選中秋宅家燒烤組（PRO雙和牛），選用澳洲M8+法蘭克牛排及和牛板腱等肉品，重1.95公斤，每套原價3,799元，早鳥價3,225元。圖／王品提供

隨著中秋節即將到來，王品的瘋美食購物網，以及旗下的肉次方、原燒，各推出不同的烤肉禮盒方案，還有早鳥、外帶85折等不同優惠。至於築間餐飲集團旗下的「本格燒肉」、「燒肉SMILE」，也推出2款重1.2公斤的燒肉套餐，讓民眾居家也能輕鬆品嚐燒肉滋味。

王品瘋美食購物網針對中秋推出3款燒烤組合，9月5日前可享早鳥優惠，限量500組。「王品嚴選宅家燒烤組（PRO夢幻雙和牛組）」內含有澳洲M8+法蘭克牛排及和牛板腱，還有美國Choice特級肋眼牛排、美國Choice特級翼板、紐西蘭草飼老饕牛舌等肉品，總重1.95公斤，原價3,799元，早鳥價3,225元。

另外「王品嚴選宅家燒烤組（L）」則有美國Prime霜降牛排、美國Choice特級肋眼牛排、美國Choice經典紐約客牛排、美國Choice無骨牛小排燒烤肉片、美國Choice翼板燒烤肉片等5種肉品，總重近2公斤，每套2,710元，早鳥價2,299元。「王品嚴選宅家燒烤組（S）」集結美國Choice經典紐約客牛排、美國Choice無骨牛小排燒烤肉片、美國Choice韓式胸腹肉燒烤肉片，重1.5公斤，每套1,888元，早鳥價1,599元。

「肉次方」推出「好秋夯肉圍聚禮盒」，內含溼式熟成2CM肋眼牛排、每頭牛僅有1%橫膈膜、經典牛舌、經典安格斯黑牛、椒鹽牛肋條、經典胸腹牛、經典翼板牛、帶骨牛小排，還有厚到1.2CM戰斧豬排、加拿大松阪豬、椒鹽豬里肌，鮮嫩椒鹽雞腿肉、椒鹽雞軟骨與9款烤物野菜，每套1,588元，9月13日前享1,488元早鳥優惠價，再贈KIRIN一番搾及冰結鳳梨調酒。「原燒」則推出和牛盛宴烤肉禮盒、鑽切牛雙人烤肉禮盒、經典牛雙人烤肉禮盒等3種選擇，各以不同的主題肉品搭配時蔬與佐料，售價1,150～2,088元不等，9月1日至9月30日期間，還可享外帶85折優惠。

本格和牛與燒肉smile聯手推出「極上牛盛合」與「特選豚盛合」2種套餐組合，均有超過10種食材。以牛肉為主打的「極上牛盛合」，內含有帶骨牛小排、美國Prime羽下牛排、雞腿肉、豚梅花、牛肋條、牛五花、豚五花及雞松坂等肉品；針對不吃牛的民眾，「特選豚盛合」則包含西班牙伊比利豬、嚴選松坂，還有豚肋條、豚五花、豚梅花、雞松坂及雞腿肉等肉品，每款套餐總重均重達1.2公斤，並附上萵苣美生菜、韓式泡菜、醬料與昆布鹽，每套原價2,500元，優惠價1,290元。

本格和牛與燒肉smile聯手推出「極上牛盛合」與「特選豚盛合」2種套餐組合，均為1,290元。圖／築間提供
本格和牛與燒肉smile聯手推出「極上牛盛合」與「特選豚盛合」2種套餐組合，均為1,290元。圖／築間提供
原燒和牛盛宴烤肉禮盒，嚴選澳洲M8和牛，搭配霜降無骨牛小排、雪花牛、霜降牛等6種肉品，另有5種蔬菜，每套2,088元。圖／王品提供
原燒和牛盛宴烤肉禮盒，嚴選澳洲M8和牛，搭配霜降無骨牛小排、雪花牛、霜降牛等6種肉品，另有5種蔬菜，每套2,088元。圖／王品提供

烤肉 購物網 中秋節

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