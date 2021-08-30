快訊

新竹縣8旬長者疑確診...2子從事餐飲服務業 百人排隊急快篩

美返台確診者足跡眾多 匡列人數增至129人採檢結果出爐

「竹圍工作室」創辦藝術家蕭麗虹病逝新加坡 享壽75歲

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「竹圍工作室」創辦人蕭麗虹病逝新加坡享壽75歲。圖片取自竹圍工作室網站
「竹圍工作室」創辦人蕭麗虹病逝新加坡享壽75歲。圖片取自竹圍工作室網站

日前剛獲第25屆台北文化獎的「竹圍工作室」創辦人蕭麗虹，今天凌晨於新加坡過世，享壽75歲。竹圍工作室於官方網站發布聲明，表示蕭麗虹雖出生於香港，後半生卻為台灣藝文界留下許多的貢獻與深遠的影響。竹圍工作室將於2021年底熄燈，團隊也將繼續將蕭麗虹留下來的任務妥善完成，讓她的遺志能有所接續。

蕭麗虹生於香港，1995年創立國內第一座非營利國際藝術村「竹圍工作室」，為台灣成立藝術村的先驅，提供藝術家展演、工作的，將台灣藝術家推向國際。她與吳瑪悧所共同發起的「樹梅坑溪環境藝術行動」獲第11屆台新藝術獎。2000年與賴純純等多位女性藝術家共同成立「台灣女性藝術協會」。

竹圍工作室表示，2018年底，蕭麗虹便連同竹圍工作室團隊，開始著手準備竹圍工作室25週年系列活動，不料隨著國外疫情升溫，許多正在進行或正要發生的計畫不得不暫停、延期或轉換型態。今年初，由於蕭麗虹身體出現狀況，在家人的陪同下頻繁進出醫院檢查，宣布退休並決定到新加坡接受治療。團隊對蕭麗虹的驟然離世感到錯愕、震驚而不捨，目前正等家屬的安排，後續事宜擇日公告。

藝術家 香港

延伸閱讀

全國亮點研發平台 台大團隊奪特優抱30萬元獎金

比歐美更快！新加坡80%人口完整接種疫苗 將與病毒共存

粉紅少女心炸裂！ 夢幻「冰淇淋博物館」進駐新加坡 14個主題展示最新熱門景點

JL Studio蟬聯二星 林恬耀用台灣食材創作新加坡料理

相關新聞

寶可夢高級球再變身造型悠遊卡！9月1日起全家搶先預購

想成為寶可夢大師嗎? 如果不小心錯過在2019年掀起秒殺搶購熱潮的紅白球「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」，悠遊卡公司宣布再...

「竹圍工作室」創辦藝術家蕭麗虹病逝新加坡 享壽75歲

日前剛獲第25屆台北文化獎的「竹圍工作室」創辦人蕭麗虹，今天凌晨於新加坡過世，享壽75歲。竹圍工作室於官方網站發布聲明，...

富藝斯日內瓦鐘表秋拍 首波拍品公布 聚焦獨立製表大師

每季拍賣都讓鐘表藏家非常期待的富藝斯（Phillips），宣布即將於今年11月舉行之「名表薈萃—日內瓦 XIV」專場焦點...

百搭輕珠寶高貴不貴 翡翠、鑽石走入生活

隨著生活型態改變，珠寶的設計也跟著演進：從上個世紀專為上流社會人士出席重要場合的隆重高級珠寶，現在更重要的是讓每天出入不...

俄羅斯網球名將Daniil Medvedev 出任HyperX品牌大使

HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX，今（30）日宣布俄羅斯職業網球選手Daniil Medvedev (丹尼爾...

名店烤肉在家吃！愛買量販中秋獨賣「牛角燒肉」明星組

中秋節吃烤肉好像已經成為每年必備行程，今年因為疫情許多民眾改選擇在家烤肉更安心，更帶動量販超市紛紛推出各式隨開即烤的便利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。