「竹圍工作室」創辦藝術家蕭麗虹病逝新加坡 享壽75歲

日前剛獲第25屆台北文化獎的「竹圍工作室」創辦人蕭麗虹，今天凌晨於新加坡過世，享壽75歲。竹圍工作室於官方網站發布聲明，表示蕭麗虹雖出生於香港，後半生卻為台灣藝文界留下許多的貢獻與深遠的影響。竹圍工作室將於2021年底熄燈，團隊也將繼續將蕭麗虹留下來的任務妥善完成，讓她的遺志能有所接續。

蕭麗虹生於香港，1995年創立國內第一座非營利國際藝術村「竹圍工作室」，為台灣成立藝術村的先驅，提供藝術家展演、工作的，將台灣藝術家推向國際。她與吳瑪悧所共同發起的「樹梅坑溪環境藝術行動」獲第11屆台新藝術獎。2000年與賴純純等多位女性藝術家共同成立「台灣女性藝術協會」。

竹圍工作室表示，2018年底，蕭麗虹便連同竹圍工作室團隊，開始著手準備竹圍工作室25週年系列活動，不料隨著國外疫情升溫，許多正在進行或正要發生的計畫不得不暫停、延期或轉換型態。今年初，由於蕭麗虹身體出現狀況，在家人的陪同下頻繁進出醫院檢查，宣布退休並決定到新加坡接受治療。團隊對蕭麗虹的驟然離世感到錯愕、震驚而不捨，目前正等家屬的安排，後續事宜擇日公告。