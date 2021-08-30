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富藝斯日內瓦鐘表秋拍 首波拍品公布 聚焦獨立製表大師

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金懷表表背。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金懷表表背。圖／富藝斯提供

每季拍賣都讓鐘表藏家非常期待的富藝斯（Phillips），宣布即將於今年11月舉行之「名表薈萃—日內瓦 XIV」專場焦點拍品，獨立製表大師的珍罕之作備受矚目。出自當代獨立製表大師Philippe Dufour的共4枚時計包含Grande & Petite Sonnerie大小自鳴懷表、Grande & Petite Sonnerie大小自鳴腕表、Duality腕錶、及Simplicity 37毫米版本腕表，其中大小自鳴懷表No. 1首次公開於拍場亮相。而來自Francois-Paul Journe的時計，則有F.P. Journe Souscription全系列共5枚腕表，每枚皆為各款中的編號第一號，珍稀程度不同凡響。

Philippe Dufour被公認為是當代最偉大的獨立製表師，作品之重要性不言而喻。Dufour的作品全由他本人親手打造，因此產量極少、一表難求。他在1970年代成立自己的骨董表維修工坊，並在10年後製作出幾枚懷表與自鳴腕表。之後他再推出世界首款雙擒縱擺輪的Duality腕表，這也是他最膾炙人口的代表作。接下來的Simplicity則是展現了現代製表業前所未見之細膩機芯打磨及裝飾工藝。目前為止，在Dufour逾30年的製表生涯中，他以自己同名品牌所創作出之時計型號僅有此4款。

今次首次亮相拍場的Grande & Petite Sonnerie編號一號大小自鳴黃金懷表為獨一無二之作。Dufour在1980年初為某大鐘表品牌打造了共五枚具有大自鳴複雜功能的懷表，後於1980年代末為自己的品牌創作了兼具大、小自鳴功能的懷表，拍品就是他當時所打造的第一枚，並且是唯一在表盤上刻有他名字之大、小自鳴功能懷表。

Francois-Paul Journe則是在修復骨董鐘表及為藏家量身訂製多年後，而於1999年創立同名個人品牌F.P. Journe。為了籌集創業資金，他打造了20枚搭載「擺錘均衡鍵」恒定動力裝置的Tourbillon Souverain陀飛輪腕表，以開放預購的方式籌集資金，並認購後再製作交貨。一年後，他再度以預購方式開放另一代表作Chronomètre à Résonance的訂製，並優先提供已收藏陀飛輪腕表的藏家得以購藏一枚編號相同的Chronomètre à Résonance新表的機會。

F.P. Journe品牌正式成立後，第一款推出的腕表為Octa系列。其中首批20枚腕表，包括Octa Réserve de Marche、Octa Chronographe與Octa Calendrier，皆特別預留給此前已收藏Tourbillon和Chronomètre à Résonance的藏家，而這幾款作品隨後也被F.P. Journe歸為Souscription系列腕表。

此次日內瓦秋拍即將呈獻之5枚Souscription腕表來自同一藏家，編號均為一號，且搭載直徑38毫米表殼及黃銅機芯等品牌早期作品的特色，不僅極為珍稀罕有，更記載了這位獨立製表大師的時計創作歷史，意義非凡。

Philippe Dufour 「Duality」玫瑰金腕表編號八號表背。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour 「Duality」玫瑰金腕表編號八號表背。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金懷表，獨一無二之作，估價40萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金懷表，獨一無二之作，估價40萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour 「Duality」玫瑰金腕表編號八號，估價80萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour 「Duality」玫瑰金腕表編號八號，估價80萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Octa Chronographe」鉑金版本，估價10萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Octa Chronographe」鉑金版本，估價10萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Octa Réserve de Marche」鉑金版本，估價5萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Octa Réserve de Marche」鉑金版本，估價5萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Octa Calendrier」鉑金版本，估價8萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Octa Calendrier」鉑金版本，估價8萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Tourbillon à Remontoir d’Égalité」鉑金版本，估價30萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Tourbillon à Remontoir d’Égalité」鉑金版本，估價30萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Simplicity」37毫米鉑金版本編號57號，估價25萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Simplicity」37毫米鉑金版本編號57號，估價25萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
富藝斯將於11月舉行之「名表薈萃—日內瓦 XIV」 呈獻4枚當代獨立製錶大師Philippe Dufour全系列時計。圖／富藝斯提供
富藝斯將於11月舉行之「名表薈萃—日內瓦 XIV」 呈獻4枚當代獨立製錶大師Philippe Dufour全系列時計。圖／富藝斯提供
富藝斯鐘表將於「名表薈萃-日內瓦XIV」呈獻5枚F.P. Journe「Souscription」N°1全系列腕表。圖／富藝斯提供
富藝斯鐘表將於「名表薈萃-日內瓦XIV」呈獻5枚F.P. Journe「Souscription」N°1全系列腕表。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金腕表，估價100萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金腕表，估價100萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Simplicity」37毫米鉑金版本編號57號表背。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Simplicity」37毫米鉑金版本編號57號表背。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Chronomètre à Résonance」鉑金及玫瑰金版本，是Souscription系列中罕見的3枚搭載鉑金及玫瑰金表殼及白金表盤的 Résonance腕表之一，估價20萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
F.P. Journe「Chronomètre à Résonance」鉑金及玫瑰金版本，是Souscription系列中罕見的3枚搭載鉑金及玫瑰金表殼及白金表盤的 Résonance腕表之一，估價20萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金腕表表背。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金腕表表背。圖／富藝斯提供

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