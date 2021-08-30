富藝斯日內瓦鐘表秋拍 首波拍品公布 聚焦獨立製表大師

每季拍賣都讓鐘表藏家非常期待的富藝斯（Phillips），宣布即將於今年11月舉行之「名表薈萃—日內瓦 XIV」專場焦點拍品，獨立製表大師的珍罕之作備受矚目。出自當代獨立製表大師Philippe Dufour的共4枚時計包含Grande & Petite Sonnerie大小自鳴懷表、Grande & Petite Sonnerie大小自鳴腕表、Duality腕錶、及Simplicity 37毫米版本腕表，其中大小自鳴懷表No. 1首次公開於拍場亮相。而來自Francois-Paul Journe的時計，則有F.P. Journe Souscription全系列共5枚腕表，每枚皆為各款中的編號第一號，珍稀程度不同凡響。

Philippe Dufour被公認為是當代最偉大的獨立製表師，作品之重要性不言而喻。Dufour的作品全由他本人親手打造，因此產量極少、一表難求。他在1970年代成立自己的骨董表維修工坊，並在10年後製作出幾枚懷表與自鳴腕表。之後他再推出世界首款雙擒縱擺輪的Duality腕表，這也是他最膾炙人口的代表作。接下來的Simplicity則是展現了現代製表業前所未見之細膩機芯打磨及裝飾工藝。目前為止，在Dufour逾30年的製表生涯中，他以自己同名品牌所創作出之時計型號僅有此4款。

今次首次亮相拍場的Grande & Petite Sonnerie編號一號大小自鳴黃金懷表為獨一無二之作。Dufour在1980年初為某大鐘表品牌打造了共五枚具有大自鳴複雜功能的懷表，後於1980年代末為自己的品牌創作了兼具大、小自鳴功能的懷表，拍品就是他當時所打造的第一枚，並且是唯一在表盤上刻有他名字之大、小自鳴功能懷表。

Francois-Paul Journe則是在修復骨董鐘表及為藏家量身訂製多年後，而於1999年創立同名個人品牌F.P. Journe。為了籌集創業資金，他打造了20枚搭載「擺錘均衡鍵」恒定動力裝置的Tourbillon Souverain陀飛輪腕表，以開放預購的方式籌集資金，並認購後再製作交貨。一年後，他再度以預購方式開放另一代表作Chronomètre à Résonance的訂製，並優先提供已收藏陀飛輪腕表的藏家得以購藏一枚編號相同的Chronomètre à Résonance新表的機會。

F.P. Journe品牌正式成立後，第一款推出的腕表為Octa系列。其中首批20枚腕表，包括Octa Réserve de Marche、Octa Chronographe與Octa Calendrier，皆特別預留給此前已收藏Tourbillon和Chronomètre à Résonance的藏家，而這幾款作品隨後也被F.P. Journe歸為Souscription系列腕表。