百搭輕珠寶高貴不貴 翡翠、鑽石走入生活

隨著生活型態改變，珠寶的設計也跟著演進：從上個世紀專為上流社會人士出席重要場合的隆重高級珠寶，現在更重要的是讓每天出入不同場合的現代女性展現自我的個性。以優質翡翠出名的玉世家（JADEGIA）全新推出萬元翡翠輕珠寶系列，價格皆在三萬元以內，款式多樣，包括手鍊、耳環、戒指與細版圈戒等品項，結合古典與現代的簡約設計，輕鬆打造清新、優雅的自我風格，尤其適合品味獨具的氣質小資女，以及嘗試入門翡翠領域的首購族。

以古代宮廷象徵皇權與圓滿完足的圓形玉器為靈思的小團圓系列，以玉色變化詮釋不同的氣質個性。象徵幸福與圓滿的小靈犀，則將翡翠琢磨為中空的管狀形制，中心處，穿以繩鍊，彷彿「心有靈犀」的情意相通，寓示了永結同心。此外，這類主石可以在繩鍊上滾滾轉動的形制，源自於傳統玉質佩飾，民間喜稱其為「路路通」，象徵著富貴吉祥的意涵。