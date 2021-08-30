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百搭輕珠寶高貴不貴 翡翠、鑽石走入生活

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
精緻小巧適合每日配戴的輕珠寶深受歡迎。圖／AHKAH、玉世家提供
精緻小巧適合每日配戴的輕珠寶深受歡迎。圖／AHKAH、玉世家提供

隨著生活型態改變，珠寶的設計也跟著演進：從上個世紀專為上流社會人士出席重要場合的隆重高級珠寶，現在更重要的是讓每天出入不同場合的現代女性展現自我的個性。以優質翡翠出名的玉世家（JADEGIA）全新推出萬元翡翠輕珠寶系列，價格皆在三萬元以內，款式多樣，包括手鍊、耳環、戒指與細版圈戒等品項，結合古典與現代的簡約設計，輕鬆打造清新、優雅的自我風格，尤其適合品味獨具的氣質小資女，以及嘗試入門翡翠領域的首購族。

以古代宮廷象徵皇權與圓滿完足的圓形玉器為靈思的小團圓系列，以玉色變化詮釋不同的氣質個性。象徵幸福與圓滿的小靈犀，則將翡翠琢磨為中空的管狀形制，中心處，穿以繩鍊，彷彿「心有靈犀」的情意相通，寓示了永結同心。此外，這類主石可以在繩鍊上滾滾轉動的形制，源自於傳統玉質佩飾，民間喜稱其為「路路通」，象徵著富貴吉祥的意涵。

而日系的輕珠寶品牌AHKAH，bindu系列藉由在鑽石上直接鑽孔綻放出最極致光輝，使用細緻的K金鍊搭配典雅的珍珠，小巧且充滿玩心的設計，完美展現裸鑽清新的光采。bindu mirror系列鑽石以不對襯的手法呈現，項鍊的長短可自由調整，bindu sari系列則將鑽石和金色珠球點綴於隨著身形搖曳的K金鍊上，優美且簡約地搖曳出傳統「紗麗」服飾的靈動精巧。

AHKAH bindu mirror耳骨夾，26,500元。圖／AHKAH提供
AHKAH bindu mirror耳骨夾，26,500元。圖／AHKAH提供
AHKAH bindu sari手鍊，16,100元。圖／AHKAH提供
AHKAH bindu sari手鍊，16,100元。圖／AHKAH提供
AHKAH bindu arch鑽石項鍊，22,800元。圖／AHKAH提供
AHKAH bindu arch鑽石項鍊，22,800元。圖／AHKAH提供
玉世家一曲璀璨系列冰種白翡鑲鑽戒指，22,000元。圖／玉世家提供
玉世家一曲璀璨系列冰種白翡鑲鑽戒指，22,000元。圖／玉世家提供
玉世家小團圓系列翡翠長鍊耳針款鑲鑽耳環，23,800元。圖／玉世家提供
玉世家小團圓系列翡翠長鍊耳針款鑲鑽耳環，23,800元。圖／玉世家提供
AHKAH bindu sari耳骨夾耳環，20,800元。圖／AHKAH提供
AHKAH bindu sari耳骨夾耳環，20,800元。圖／AHKAH提供
玉世家小靈犀系列翡翠編織手鍊，6,600元起。圖／玉世家提供
玉世家小靈犀系列翡翠編織手鍊，6,600元起。圖／玉世家提供
AHKAH bindu mirror項鍊，34,200元。圖／AHKAH提供
AHKAH bindu mirror項鍊，34,200元。圖／AHKAH提供
玉世家小團圓系列翡翠中國結手鍊，6,600元起。圖／玉世家提供
玉世家小團圓系列翡翠中國結手鍊，6,600元起。圖／玉世家提供

珠寶 鑽石

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