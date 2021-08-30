全民瘋中秋 KKday盤點全台特搜送禮名單

中秋節倒數三週。又到了一年之中最重要的送禮檔期，深度旅遊電商平台KKday再度祭出特搜全台特色送禮名單，集結全台49個品牌店家、多達110種中秋限定禮盒，精選全台飯店星級禮盒、中西式人氣甜點、台灣當季小農水果，以及日本產地直送水果禮盒及伴手禮等，讓中秋贈禮不再一成不變。不論喜愛哪種口味、傳統或是創新類型的秋節贈禮任君挑選，絕對一指下訂心意直送的最佳選擇。

此次「瘋中秋」特搜全台特色送禮名單，首次精選全台十家飯店月餅禮盒，品項不僅推出融入飯店特色或是名廚配置獨特配方的傳統月餅，飯店更特別看重「外盒顏值」，精心限量打造各式風格外盒設計，讓內裡外裝都超有面子。其中更加入年年開賣就秒殺的香港半島酒店精品店兩款經典熱銷月餅禮盒，包括經典不敗穩居熱銷的「迷你雙輝月月餅禮盒八入」，以及半島經典奶黃融合四款半島名茶－鐵觀音、伯爵茶、早餐茶、荔枝紅茶的「️迷你名茶奶黃月餅禮盒八入」，無需大費周章，提供自取或是全台宅配直送，輕鬆送禮超有面子。

除傳統月餅選擇之外，年輕族群更首重挑選融合新穎創新的中西式甜品禮盒，KKday更攜手先前合作屢創銷售佳績、應消費者敲碗安可加賣的特色人氣品牌，像是有點秋食物工作室將IG火紅法式甜品融合中秋元素打造限量「流心達克瓦茲禮盒」、延續日式職人工法打造的金錦町多款「日式桃山月餅」及「年輪蛋糕禮盒」、有著流淚網路團購熱門「六月初一8結蛋捲禮盒」等熱銷中秋特色贈禮，KKday更首次銷售知名網路媒體niusnews妞新聞推出的「妞新聞鳳梨酥夢幻禮盒」，一盒包辦全台16家鳳梨酥名店的超值中秋夢幻禮盒，去年推出即火速完銷，目前限量火熱銷售中，喜愛鳳梨酥的您絕對要手刀下訂。