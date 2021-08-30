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俄羅斯網球名將Daniil Medvedev 出任HyperX品牌大使

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
俄羅斯網球名將Daniil Medvedev出任HyperX品牌大使。圖／HyperX提供
俄羅斯網球名將Daniil Medvedev出任HyperX品牌大使。圖／HyperX提供

HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX，今（30）日宣布俄羅斯職業網球選手Daniil Medvedev (丹尼爾·梅德維夫)出任HyperX品牌大使。年僅25歲的Medvedev是 21 世紀最成功的俄羅斯網球選手之一，贏得高達12次職業網球協會(ATP)巡迴賽單打冠軍，目前為世界排名第二的網球選手。作為HyperX首位來自俄羅斯的全球品牌大使，Medvedev將與HyperX共同推廣電競文化，通過電競與網球碰撞出無限可能。

Medvedev表示：「我非常熱愛遊戲，以至於比賽期間必須禁止自己玩遊戲，以免影響比賽表現。當我在球場以外玩遊戲時，一副擁有絕佳音質以增強我遊戲體驗的耳機是必備的，而戴上HyperX的耳機讓我擺脫現實世界，完全沉浸在遊戲的虛擬情境、盡情享受樂趣。」

Medvedev以其獨特的比賽風格、極其出色的球感，和球場上的節奏變化技巧而聞名。在球場外，Medvedev獨特的個人風格及特色，在他最喜歡的遊戲包括《虹彩六號：圍攻行動》、FIFA系列和《要塞英雄》中使他的表現更加出色。

作為 HyperX 品牌大使，Medvedev將透過不同形式展現他在遊戲領域中與眾不同的個性和特色。HyperX至今已簽下超過25位來自不同國家、不同領域的品牌大使，包括傳奇格鬥電競選手Daigo、Bonchan、NBA 球星Gordon Hayward、美式足球員JuJu Smith-Schuster、知名遊戲實況主Pokimane等名人。

HyperX表示：「Medvedev在網球場上和遊戲中都天賦異稟，他對遊戲的熱情和在球場上放手一搏的精神除了讓他成為 HyperX大使的不二人選，更將持續激勵著世界各地的玩家和網球迷，讓每個人都能感受遊戲的正向及魅力。

品牌 俄羅斯

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