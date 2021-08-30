寶可夢高級球3D造型卡「限時不限量」預購 售價350元

精靈寶可夢今年問世滿25年，在2019年推出精靈寶可夢3D寶貝球造型悠遊卡時掀起民眾搶購熱潮，悠遊卡公司今年再度取得獨家授權，推出「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，9月1日早上11時起在全家便利商店預購，每個售價350元，每人每次限購2個。

「就決定是你了！」悠遊卡2019年首發「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」，當時限量發行1.4萬張瞬間秒殺，可見粉絲對精靈寶貝球的熱情，今年寶貝球再升級，推出進階版「高級球」，採白、黃、黑設計，在原創動漫故事中，是比紅白球性能更好的球。

悠遊卡公司表示，精靈寶可夢今年問世滿25年，以可愛、多變角色寶可夢，在動漫市場打出名號，目前已有多達7000萬名忠實鐵粉，且年齡層從小學生到老人都有，堪稱史上最成功遊戲之一。此次推出的「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，由原廠嚴格審核設計，感應後會發出綠光，擬真度極高。